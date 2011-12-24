62 میلیارد ریال برای گازرسانی به شهر سپیددشت اختصاص یافت

پبه گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: پیمانکار اجرای خط تغذیه شهر سپیددشت مشخص شده و به زودی عملیات اجرایی گازرسانی به این شهر آغاز می شود.

وی گفت: بودجه منظور شده برای این طرح 62 میلیارد ریال بوده و مدت زمان اجرای پروژه 25 ماه خواهد بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان افزود: در صورتیکه مشکل و مانعی بر سر راه اجرای این خط به وجود نیاید می توان امیدوار بود زودتر از موعد مقرر این خط به اتمام برسد.

گودرزی یادآور شد: طول این خط انتقال 55 کیلومتر بوده و سایز در نظر گرفته شده برای این خط تغذیه لوله 10 اینچ فلزی است.

وی ادامه داد: همچنین 40 روستای مسیر نیز با اجرای این خط شرایط گازرسانی را پیدا کرده و می توان این مناطق محروم را نیز از نعمت گاز بهره مند کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه تعداد خانوار شهری سپیددشت بر اساس آمار سال 85 بیش از 700 خانوار است، افزود: تعداد خانوار روستایی که با اجرای این خط می توانند از نمعت گاز بهره مند شوند بیش از 3500 خانوار خواهد بود.