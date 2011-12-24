وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی عمومی تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز در ساختمان مرکزی این حزب برگزار شد ضمن اشاره به اهمیت جنگ نرم اظهار داشت: رهبر انقلاب فتنه 88 را به عنوان یک جنگ نرم علیه کشور ارزیابی کردند وایشان بیش از 20 سال است که موضوع شبیخون و ناتوی فرهنگی را در بیاناتشان مطرح می کنند.

معاون فرهنگی سپاه با اشاره به اینکه واژگان شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی، نشان از یک تهاجم غیر سخت دارد، در خصوص چرایی جنگ نرم، عوامل، روش ها، تکنیک و تاکتیک های جنگ نرم گفت: جنگ نرم هم مانند جنگ سرد کشته و مجروح دارد و در فتنه 88 علتی که باعث شد جمهوری اسلامی آسیب زیادی ببیند غافلگیری نظام و برخی مسئولین بود چرا که آنها مدل جنگ نرم را نمی شناختند.

وی در ادامه افزود: با توجه به عدم شناخت دستگاه های سیاسی امنیتی و برخی مسئولان از ابعاد گوناگون جنگ نرم اگر نقش مدیریت رهبری در فتنه نبود معلوم نمی شد چه بلایی بر سر کشور می آمد.

مقدم فر همچنین عنوان کرد: اساسا جنگ نرم، تأثیر و کنش هایش به خاطر ناشناختگی آن است، که اگر همه این موضوع را بشناسند دیگر جنگ نرم بی تأثیر خواهد بود.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه در خصوص چگونگی شکل گیری جنگ نرم گفت: جنگ نرم ابداعی آمریکایی هاست ولی خود آمریکایی ها به جای استفاده از کلمه جنگ نرم از واژه قدرت نرم استفاده می کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام اندیشمندان و کارشناسان مسائل سیاسی و فرهنگی به این موضوع اذعان دارند که آمریکایی ها بعد از انقلاب اسلامی ایران، حرکت امام خمینی و بعد از آن حرکت گاندی در هند متوجه شدند که یک نظام را می توان بدون اشغال و خونریزی تغییر داد.

مقدم فر تصریح کرد: به همین خاطر بعد از پیروزی انقلاب اندیشکده ها و اتاق فکرهای آمریکایی فعال شد و "جوزف نای" کتاب قدرت نرم را نوشت و یک نظریه را تبدیل به حوزه ای از علم کرد.

هدفمندی یارانه ها و توزیع سکه و ارز می تواند وسیله جنگ نرم باشد

وی در ادامه افزود: در آثار جزف نای برنامه ها و اقدامات امام خمینی را می بینیم که با بومی سازی و ادبیات آمریکایی ها نوشته شده و جیم شارپ نیز بعد از جوزف نای کتاب قدرت نرم را به چند دستورالعمل عملیاتی تبدیل کرد که نمونه اجرایی این دستورالعمل ها را در کشورهایی مانند فروپاشی شوروی گرجستان می توان دید.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه با اشاره به اینکه در داخل کشور خیلی از مومنین هنوز فتنه 88 را درک نکرده اند تصریح کرد: برخی افراد هنوز در زمین دشمن بازی می کنند، متأسفانه تکنیک و تاکتیک دشمن را درک نکرده اند و برخی دیگر نیز در فتنه 88 گمان کردند این موضوع جنگ بین احمدی نژاد، هاشمی و موسوی است.

مقدم فر با اشاره به اینکه در تبیین جنگ نرم کوتاهی داریم، با استفاده از بیانات رهبری به تشریح جنگ نرم پرداخت و گفت: در جنگ نرم باید به سوالاتی مانند اهداف جنگ نرم پاسخ داد.

وی در ادامه عنوان داشت: هدف اصلی در جنگ نرم فروپاشی سیاسی یک نظام و تغییر به سمت اهداف کشور حریف است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه در تشریح اینکه اهداف آماج دشمن در جنگ نرم کجاست و مخاطبین ابتدایی، هدف چه کسانی هستند، گفت: در آماج جنگ نرم اولین هدف رهبر کشور است، که مورد هدف قرار می گیرد و در جمهوری اسلامی دو عامل باعث شد تا فروپاشی انجام نگیرد که این دو عامل یکی نقش رهبری و دیگری وجود نهادهایی چون سپاه و بسیج بود.

میرعامل سابق خبرگزاری فارس ضمن تشریح عملکرد بی بی سی فارسی در فتنه 88 اظهار داشت: بی بی سی در پوشش اخبار درست و صحیح، دروغ می گوید، یعنی حرف اصلی و راست را بیان می کند و لابه لای آن حرف دروغ خود را نیز مطرح می کند.

وی با اشاره به اینکه اولین هدف در منحرف کردن نخبگان، مسئولین کشوری هستند، گفت: اولویت دشمن در اهداف جنگ نرم مسئولان نظام، نخبگان دانشگاهی و سپس دیگر اقشار مردم، خواهند بود.

مقدم فر در ادامه با اشاره به اینکه جنگ نرم فقط در حوزه فرهنگ و سیاست نیست، گفت: هدفمندی یارانه ها و همچنین عرضه سکه و ارز اگر با بی دقتی انجام شود، می تواند وسیله ای برای جنگ نرم دشمن باشد.

افسران جنگ نرم در زمین انگلیس بازی کردند

وی همچنین در تبیین روش های جنگ نرم به روش های گفتاری و رفتاری اشاره کرد و افزود: یکی از روش های مسلم در جنگ نرم عملیات روانی و سپس جنگ ادراکی است. به طوریکه دشمن قصد دارد در فهم مخاطب اثر گذاشته و فرصت فکر کردن را به مخاطب ندهد.

وی در بیان روش سوم از جنگ نرم به دیپلماسی عمومی یا مردمی اشاره کرد و عنوان داشت: دیپلماسی عمومی یعنی سفارتخانه ها با نخبگان و بدنه اجتماعی ارتباط بگیرند و علاقه به کشور دشمن را در وجود این افراد ایجاد و تقویت کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه با انتقاد از عملکرد دستگاه سیاست خارجه در فتنه 88 و همچنین در حوزه دیپلماسی عمومی گفت: وزارت خارجه کشورمان در حوزه دیپلماسی عمومی یا مردمی نمره صفر می گیرد و اصلا این دستگاه در این حوزه تعطیل است.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس اشاره کرد و عنوان داشت: خود انگلیسی ها می خواستند و برنامه داشتند که دانشجویان و مردم وارد سفارت شوند ولی متأسفانه این بار افسران جنگ نرم ما در زمین دشمن بازی کردند.