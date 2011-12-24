مستندهای شبکه افلاک لرستان نمره کیفی مطلوب کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند 20 دقیقه ای "چش انتظار" به تهیه کنندگی بتول بیرانوند در خصوص زندگی جانباز سرافراز لرستانی است که هشت سال پیش در درگیری با اشرار و منافقین به سرکردگی ریگی ملعون در شرق کشور به افتخار جانبازی نائل شد.

این جانباز لرستانی در تمام این هشت سال در حالت کما به حیات ادامه می دهد و همسر فداکار این جانباز در حالی که کاملا صبورانه از همسر خود مراقبت و پرستاری می کند مدام چشم انتظار شفای همسرش است.

مستند 25 دقیقه ای "دستان بینا" به تهیه کنندگی احمد احمد پور نیز داستان زندگی یک روشندل لرستانی را روایت می کند که با وجود نابینایی مطلق، در کسوت یک استاد تعمیرات فنی، تمام امور مربوط به تعمیرات وسایل برقی و حتی فعالیتهای دیگری چون بنایی، کشاورزی و ... را نیز به خوبی به عنوان یک حرفه در راستای امرار معاش خود و خانواده اش انجام می دهد.

مستند "چش انتظار" با کسب نمره 73 و مستند "دستان بینا" با کسب نمره 70 توانستند نام صدا و سیمای مرکز لرستان را یک بار دیگر در ردیف استانهای موفق در تولید مستندهای فاخر قرار دهند.

این مستند ها طی روزهای آینده از شبکه افلاک پخش می شوند.