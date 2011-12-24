تاکید یک مقام امنیتی بر مجرم بودن الهاشمی/ پیمان شرف ملی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "قاسم عطا الموسوی" سخنگوی طرح عملیات بغداد گفت : اعترافات مهمی وجود دارد که نشان می دهد طارق الهاشمی در بسیاری از عملیاتهای تروریستی دخالت داشته است.

وی افزود: در صورتی که روند تحقیقات تکمیل شود ما لحظه ای در اعلام آن برای آگاهی همگان تردید نخواهیم کرد و موضوع محاکمه رسانه ای یا سیاسی نیست، بلکه واقعیتی است که از سوی دستگاه قضایی تایید شده است.

خبر دیگر اینکه "صلاح العبیدی" سخنگوی "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر پس از امضای مراسم امضای "پیمان شرف ملی" در هتل" الرشید" بغداد گفت : ما به دنبال اجرایی کردن پیمان شرف ملی هستیم.

وی افزود: ما نمی خواهیم که صلح ظاهری میان گروههای سیاسی برقرار کنیم، بلکه درصدد آن هستیم که این پیمان همه اقشار ملت عراق را دور هم جمع کند.

از سوی دیگر "ایاد علاوی" رهبر فهرست العراقیه در گفتگو با یکی از شبکه های عربی منطقه ای گفته است: همه دولتهایی که پس از سرنگونی رژیم صدام روی کار آمده اند از حل پرونده امنیتی عاجز بوده اند. جالب اینجاست که علاوی در برهه ای نخست وزیر عراق بود و با این اظهارات به ناتوانی خود نیز اعتراف کرده است.

از سوی دیگر "فتاح الشیخ" رئیس نخبگان ملی عراق گفت : برخی نشانه ها از سفر طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری به ترکیه دارد.

خبر دیگر اینکه "سید عمار حکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار "پیتر بوکسیر" کاردار انگلیس در عراق گفت: گفتگو و آرامش کارساز تر است و باید زمینه های بحران از بین برود.