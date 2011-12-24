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۳ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای لرستان در کشور چهارم شد

معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای لرستان در کشور چهارم شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: صدا و سیمای مرکز لرستان در رده چهارم مجموعه های خبری در بین مراکز کل کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز لرستان در آخرین رتبه بندی مجموعه های خبری رادیویی و تلویزیونی در رده چهارم مراکز صدا و سیمای کشور قرار گرفت.

رتبه بندی کیفی مجموعه های خبری یا همان بخش های مستقل خبری که ساعتهای 17، 20 و 45 دقیقه و 22 و 45 دقیقه از شبکه افلاک پخش می شوند در آبان ماه سال جاری صورت گرفت.

در این رتبه بندی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز لرستان با تغییرات کیفی که در فرم و ساختار اخبار و گزارشها به وجود آورد توانست با رشد محسوس و در قیاس با مدت مشابه سال گذشته با کسب امتیاز 460 در رده چهارم کشور قرار گیرد.

در این رده بندی استان لرستان بالاتر از استانهایی چون اصفهان، آذر بایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان غربی قرار گرفته است.

کد مطلب 1492220

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