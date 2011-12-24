ریزش دیواره چاه کارگری را گرفتار کرد/اتوی روشن، خانه را به آتش کشید

ریزش دیواره چاه کارگر جوان را گرفتار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگر جوانی که در عمق 6 متری مشغول عملیات حفاری بود با ریزش خاک دیواره چاه، زیر خرواری از خاک گرفتار شد.

این حادثه پیش از ظهر امروز هنگامی رخ داد که چند کارگر برای وصل کردن دو حلقه چاه به یکدیگر مشغول حفر تونل بودند که ریزش خاک تونل یکی از کارگران را زیر خرواری خاک گرفتار کرد.

رخداد این حادثه ساعت 10:49 دقیقه امروز به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 25 و گروه نجات 3 آتش نشانی راهی محل حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت، نرسیده به پل بزرگراه یادگار امام شدند.

مجید شهرمی فرمانده آتش نشانان گفت: آتش نشانان بی درنگ با استفاده از همه تجهیزات از جمله بیل مکانیکی عملیات خاکبرداری را شروع کردند اما با توجه به سست بودن خاک در این قسمت از زمین بخشی از عملیات به صورت دستی و با احتیاط بیشتری انجام گرفت.

وی با بیان این که کارگران بدون در نظر گرفتن موارد ایمنی مشغول حفر چاه شده اند افزود: همه اقدامات ایمنی لازم انجام گرفته و آتش نشانان و نجاتگران همچنان در تلاشند تا بتوانند هر چه زودتر کارگر گرفتار شده را از زیر خاک بیرون آورند.

این گزارش حاکی است: تا زمان ارسال خبر آتش نشانان همچنان مشغول عملیات و تلاش برای دستیابی به کارگر گرفتار شده هستند

برخورد خودرو سواری با پایه دوربین راهنمایی و رانندگی

خودرو سواری پس از انحراف از مسیر و گذر از جدول حاشیه بزرگراه با پایه دوربین راهنمایی و رانندگی برخورد کرد و راننده آن آسیب دید.

این حادثه بامداد امروز در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی، نرسیده به پل جعفریان رخ داد و شهروندانی که شاهد آن بودند در تماس با سامانه 125 از آتش نشانی کمک خواستند.

به گفته حمید محمدیانی فرمانده آتش نشانان، رخداد این حادثه و شدت برخورد خودرو با پایه دوربین راهنمایی و رانندگی منجر به آسیب دیدگی راننده و گرفتار شدن وی در اتاق خودرو شد.

وی افزود: آتش نشانان پس از انجام اقدامات ایمنی و پیشگیرانه موفق شدند راننده آسیب دیده را با رعایت اصول ایمنی از خودرو بیرون آورند و او را برای مداوا در اختیار امدادگران اورژانس قرار دهند



اتوی روشن خانه را به آتش کشید

رعایت نکردن اصول ایمنی و بی توجهی به هشدارهای آتش نشانی در این زمینه حادثه آفرید و در آخرین ساعت شب گذشته منزل مسکونی را دچار شعله های آتش کرد که با تلاش همه جانبه آتش نشانان به سرعت مهار شد.

قرار گرفتن اتوی برقی روشن روی تختخواب علت رخداد آتش سوزی در واحد مسکونی طبقه اول ساختمان 4 طبقه اعلام شد که خسارت مالی بر جا گذاشت.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت خبر رخداد این آتش سوزی در تهرانپارس، خیابان جلیلوند بی درنگ زنگ ایستگاه 57 را ساعت 23:26 دقیقه به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله بسوی محل حادثه حرکت کردند.

عباس فتحی فرمانده آتش نشانان در باره این حادثه گفت: آتش نشانان همزمان با ایمن سازی محل حادثه و اجرای عملیات آبرسانی شعله های آتش را در کمترین زمان ممکن مهار و کاملا خاموش کردند.

این آتش سوزی هیچ گونه تلفات و خسارت جانی نداشت و تنها خسارت مالی به بار آورد.

ناتوانی راننده، کامیون را واژگون کرد

ناتوانی راننده در هدایت و کنترل کامیون شب گذشته باعث واژگون شدن این وسیله نقلیه سنگین شد اما به کسی آسیب نرسید.

در پی اطلاع رسانی رخداد این حادثه به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 6 ساعت 20:04 دقیقه راهی محل حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر، وردی بزرگراه مدرس شدند.

به گفته منصور سلطانی فرمانده آتش نشانان، این کامیون هنگامی که در بزرگراه صدر در حرکت بود در حال ورود به بزرگراه مدرس کنترلش از دست راننده آن خارج و واژگون شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با اجرای عملیات ایمن سازی و قرار دادن علایم هشدار دهنده از بروز حادثه احتمالی جلوگیری و با پاشیدن خاک روی سطح بزرگراه که به دلیل نشت گازوئیل لغزنده شده بود از برخورد احتمالی خودرو های دیگرپیشگیری کردند.

بی احتیاطی راننده کامیون، سرنشین خودرو سواری را گرفتار کرد

برخورد شدید کامیون با خودروی سواری در حال حرکت باعث آسیب دیدگی و گرفتار شدن سرنشین خودروی سواری شد.

بی احتیاطی راننده کامیون و منحرف شدن از مسیر خود در کیلومتر 16 بزرگراه شهید لشگری، ابتدای جاده اندیشه باعث برخورد کامیون با خودروی سواری شد به گونه ای که قسمت جلوی خودرو زیر کامیون رفته و منجر به زخمی شدن شدید دست سرنشین آن و گرفتار شدن وی درون اتاق خودرو شد.

جواد خلج فرمانده آتش نشانان در مورد این حادثه گفت: آتش نشانان بی درنگ با قرار دادن علایم هشدار دهنده، قطع کردن جریان برق خودرو و ایمن سازی محل حادثه ازرخداد آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند و سرنشین گرفتار شده را با رعایت اصول ایمنی و بدون هر گونه آسیبی از خودرو بیرون آوردند و برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی به امدادگران اورژانس سپردند.