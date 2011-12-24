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۳ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۵

عتیقی:

محتوای کتاب آموزش مبارزه با دوپینگ به دانش آموزان در گلستان تایید نشد

محتوای کتاب آموزش مبارزه با دوپینگ به دانش آموزان در گلستان تایید نشد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی و پرورشی آموزش و پرورش گلستان گفت: در سال گذشته اداره بهزیستی حدود 50 میلیون تومان کتاب در بحث آموزش مبارزه با دوپینگ به دانش آموزان هزینه کرده که محتوای آن مورد تأیید قرار نگرفت و با مشکل مواجه شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی عصر شنبه در کمیته استانی مبارزه با دوپینگ افزود: در بحث آموزش مبارزه با دوپینگ به دانش آموزان چند نکته ضروری است و یکی اینکه برنامه های آموزش و پرورش بسته است، یعنی اینکه از نظر زمان و وقت ما مشکل داریم.

وی اظهار داشت: این آموزش نباید به عنوان یک کار اضافه برای ما تلقی شود و پیشنهاد من این است که این آموزش در ضمن کار انجام شود و دیگر اینکه چطور باید این آموزش را به دانش آموزان داد.

عتیقی گفت: ورود هر گونه کتاب در مدارس ممنوع است مگر اینکه تأیید شود.
 
وی در ادامه افزود: آموزش مبارزه با دوپینگ کار نو است و زیر کمیته پژوهش در ستان گلستان به عنوان یک کار ملی به حساب می آید.
 
عتیقی یادآور شد: در این آموزش باید مطالب طبقه بندی و به دانش آموزان داده شود تا  بتوانیم نتیجه و بازخورد آن را مشاهده کنیم.
 
وی در خاتمه افزود: بحث خانواده خیلی مهم بوده و به نظر من آموزشهایی که به دانش آموزان داده می شود به موازات این آموزش ها به خانواده ها هم داده شود و خانواده ها هم به موازات این آموزش ها به جلو روند.
کد مطلب 1492223

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