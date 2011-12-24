محتوای کتاب آموزش مبارزه با دوپینگ به دانش آموزان در گلستان تایید نشد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی عصر شنبه در کمیته استانی مبارزه با دوپینگ افزود: در بحث آموزش مبارزه با دوپینگ به دانش آموزان چند نکته ضروری است و یکی اینکه برنامه های آموزش و پرورش بسته است، یعنی اینکه از نظر زمان و وقت ما مشکل داریم.

وی اظهار داشت: این آموزش نباید به عنوان یک کار اضافه برای ما تلقی شود و پیشنهاد من این است که این آموزش در ضمن کار انجام شود و دیگر اینکه چطور باید این آموزش را به دانش آموزان داد.



عتیقی گفت: ورود هر گونه کتاب در مدارس ممنوع است مگر اینکه تأیید شود.

وی در ادامه افزود: آموزش مبارزه با دوپینگ کار نو است و زیر کمیته پژوهش در ستان گلستان به عنوان یک کار ملی به حساب می آید.

عتیقی یادآور شد: در این آموزش باید مطالب طبقه بندی و به دانش آموزان داده شود تا بتوانیم نتیجه و بازخورد آن را مشاهده کنیم.

وی در خاتمه افزود: بحث خانواده خیلی مهم بوده و به نظر من آموزشهایی که به دانش آموزان داده می شود به موازات این آموزش ها به خانواده ها هم داده شود و خانواده ها هم به موازات این آموزش ها به جلو روند.