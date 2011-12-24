طرح شکوفه های بهشت در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی بعد از ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار این کارگاه آموزشی گفت: این دوره آموزشی با حضور 22 نفر از مربیان قرآنی و با همکاری موسسه ریحانه النبی (س) به صورت حضوری و به مدت 24 ساعت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استفاده از روش های نوین در آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان یک ضرورت است، بیان کرد: هماهنگ شدن رفتار مربیان و والدین با مفاهیم و الگوهای دینی و قرآنی یکی دیگر از موثرهای چندگانه در تربیت کودکان و نوجوانان است.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی گفت: این دوره آموزشی با هدف تربیت مربی قرآنی، توجه ویژه به فعالیت های دینی نونهالان و کودکان، آموزش شیوه های نوین آموزش قرآن و نماز به مربیان قرآنی کانون ها برگزار می شود.

گلباغی، تقویت و تربیت کادر متخصص قرآنی کانون‌ها، توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در سطح کانون‌ها و خانواده‌های مسجدی از دیگر اهداف این طرح برشمرد و عنوان کرد: مربیان در این طرح، آموزش‌های لازم در خصوص نماز، حفظ قرآن، مفاهیم قرآنی و روخوانی قرآن به کودکان را کسب می ‌کنند.

وی با بیان اینکه برای مربیانی که در این دوره آموزشی شرکت می کنند پس از پایان آن، گواهینامه معتبر قرآنی صادر می شود، اظهار داشت: ارائه سبک نوین آموزشی در حفظ قرآن، نماز، روخوانی و روانخوانی قرآن و تشویق های متنوع در کلاس قرآن برای کودکان از جمله ویژگی های این دوره تربیت مربی است.

وی بیان کرد: ایجاد فضای شاد و کودکانه، آموزش قرآن به صورت آسان و لذت بخش و توانمند سازی مربیان برای برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مادرانی که فرزندان 5 تا 9 سال دارند از دیگر ویژگی های دوره تربیت مربی شکوفه های بهشت است.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان بیان داشت: در این دوره اقلام آموزشی ازجمله قرآن جزء 30 شکوفه ها، نرم افزار جزء 30، روخوانی شکوفه ها (2 جلد)، نماز شکوفه ها، تکنیک های نقاشی شکوفه ها (2جلد)، دفتر نقاشی قطار الفبا، مکالمه شکوفه ها، دفتر رابط قرآنی و تابلو تصویر بین شرکت کنندگان توزیع می شود.

وی در پایان یادآور شد: در این دوره آموزشی اخلاق اسلامی، فنون و روش های برقراری ارتباط، مفاهیم واحد کار در مراکز پیش دبستان، الگوها و شیوه های نوین تدریس، بیماری های کودکان و تغذیه و کمک های اولیه، تفسیر نقاشی کودکان و زبان آموزی آموزش داده می شود.