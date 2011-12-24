مسئولان بروجردی اصل بی طرفی را در برگزاری انتخابات رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد اظهار داشت: 9 دی یک نقطه عطف در انقلاب اسلامی است و ما کارکرد عملیاتی "امام و امت" را در نهم دی ماه 88 مشاهده کردیم.

وی با بیان اینکه اعتقاد و تبعیت مردم از رهبری در نهم دی تبلور یافته است، بیان داشت: شرکت آحاد مردم در راهپیمایی این روز یک وظیفه و تکلیف به حساب می آید.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن ساکت ننشسته و به دنبال این است که در انتخابات آینده نیز فتنه گری کند.

معین تصریح کرد: انتخابات در کشورمان یک سرمایه گذاری است پس باید به جایگاه و اهمیت آن توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی افزود: هر کسی که به خاطر خدمت به مردم وارد مجلس شود به نفع نظام است چرا که زمانی می توانیم حمایت مردم را داشته باشیم که اعتماد مردم از مسئولان از دست نرود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد یادآور شد: رعایت اصل بی طرفی برنامه ای استراتژی برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است و اگر مسئولی نمی تواند بی طرف باشد استعفا بدهد و به دنبال تبلیغات برود، ما نیز طبق چارچوب قانون با آنها برخورد خواهیم کرد.