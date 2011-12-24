وظیفه مسئولان فراهم کردن زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد اظهار داشت: در فرهنگ دینی همه مسائل و اعتقادات فکری و عملی به دو بخش اصول و فروع تقسیم می شود که مطابق این تقسیم بندی باید در ابتدا به زیر بنای اعتقادی مردم و سپس به مسائل فرعی پرداخت.

وی افزود: امروز جامعه از نظر اصول و اعتقادات مشکل دارد اما متاسفانه در حال حاضر فروع در اولویت قرار گرفته شده و اصول رها شده است.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه یک مدیر موفق باید به اصول بپردازد، تصریح کرد: یکی از ارکان اصول مدیریتی برنامه ریزی محسوب می شود و امروز برای رسیدن به کیفیت مطلوب باید راههای مناسب برنامه ریزی را شناسایی کنیم.

امام جمعه بروجرد در ادامه سخنان خود با اشاره به حماسه 9 دی بیان داشت: نهم دی یکی از ایام الله انقلاب اسلامی است و باید برای این روز بزرگداشت گرفت.

وی افزود: روز نهم دی ماه 88 پایانی بود بر فتنه کشورهای آمریکا و انگلیس و ایادی آنها که می خواستند طومار نظام و اسلام را در هم بپیچند.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه حضور، بصیرت و ایمان دینی مردم، آنها را به صحنه دفاع از اسلام و نظام کشاند و طومار فتنه گران را در هم پیچید، افزود: اهمیت حضور مردم در 9 دی کمتر از حضور مردم در 22 بهمن نیست.

امام جمعه بروجرد در ادامه سخنان خود با اشاره به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در یک نظام دینی و مردم سالار چون نظام جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون مجلس مرکز تصمیم گیری کشور است.

وی افزود: وظیفه همه مسئولان ترغیب مردم برای حضور در این عرصه و برگزاری سالم و آزاد انتخابات است و کارگزاران باید امانت دار آراء مردم باشند.