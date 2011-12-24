تشکیل کمیته مبارزه با دوپینگ در 14 شهرستان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید راحمی عصر شنبه در کمیته استانی مبارزه با دوپینگ افزود: در این کمیته ها به صورت مستقیم بر کارها نظارت خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: از فعالیت های نظارتی کمیته مبارزه با دوپینگ، آموزش در سنین مدرسه است، زیرا بسیاری از این اعتیادها که نوجوانان دارند، منشأ آن دوپینگ است.

وی عنوان کرد: آموزش ورزشکاران و مدیران، آموزش کادر کمیته های مبارزه با دوپینگ در استان، آموزش همگانی و خانواده ها، آموزش الکترونیک IT و چک لیست پایش کمیته های شهرستانی از دیگر فعالیتهای این کمیته است.

مسئول کمیته مبارزه بادوپینگ گلستان به تدوین برنامه مبارزه با دوپینگ اشاره و اضافه کرد: در تدوین این برنامه، سیاست های جاری وزارت ورزش و جوانان در مبارزه با پدیده دوپینگ، ستاد مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران مد نظر بوده است.

وی عنوان کرد: بنا به اظهار ستاد ملی مبارزه با دوپینگ بسیاری از قسمت های این برنامه جدید بوده و برای نخستین بار استان ما این طرح را پیشنهاد داده و مورد قبول قرار گرفته است.

راحمی گفت : در این برنامه علاوه بر اهداف از پیش تعیین شده توسط وادا نگاهی هم بر نتایج مشترک مبارزه با دوپینگ از نظر اجتماعی را داریم و به نظر می رسد مبارزه با دوپینگ از سنین مدرسه آغاز شود.

وی تاکید کرد: از طرفی برنامه هایی برای آگاهی و آموزش خانواده پیش بینی شود، زیرا خانواده ها مهمترین اهرمی هستند که خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: نظارت بدون آموزش، نادیده گرفتن حقوق ورزشکاران است و باعث تنش در جامعه ورزشی استان می شود.

راحمی بیان داشت: این آموزش 20 الی 25 روز دیگر شروع می شود و به صورت مدون ادامه خواهد داشت.

مسئول کمیته مبارزه با دوپینگ گلستان، تعداد اعضای این کمیته در استان را 206 نفر اعلام کرد.

وی به بحث نمونه برداری در دوپینگ اشاره کرد و گفت: ما در بحث نمونه برداری و آنالیز ورزشکاران نمی توانیم آزمایشگاهی در خصوص دوپینگ داشته باشیم چون هزینه این آزمایشات برای هر نفر 208 میلیون دلار است.



راحمی گفت: ما در بحث دوپینگ، می توانیم نظارت داشته باشیم،ولی به هیچ عنوان حق نمونه گیری و آنالیز یک ورزشکار را نداریم.



وی در خاتمه گفت: از اختیارات ستاد مبارزه با دوپینگ، برخورد با سایت های مروج دوپینگ با توجه به تخلفات رایانه ای است و از اختیارات دیگر ستاد، برخورد با ورزشکارانی که حتی قصد دوپینگ داشتند و دارند، است و حتی این کمیته می تواند ورزشکاران متخلف را تا آخر عمر از رقابتهای ورزشی محروم کند.