هیچ فرهنگی بدون کتاب به توسعه دست نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری در حاشیه ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان افزود: کلمه کتاب در قرآن کریم 71 بار به کار رفته و سوره ای با عنوان قلم نازل گشته که در آن خداوند به قلم و آن چه می نویسد سوگند خورده است.

منتظری هدف از برگزاری نمایشگاه را ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب و کتابخوانی و مطالعه مفید در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند: فرهنگ یک ملت منشاء تحولات آن ملت است عنوان کرد و گفت: هدف کلی سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دسترسی آسان شهروندان به کتاب است.

وی نشستهای علمی و ادبی، نقد کتاب، شعر خوانی، پرده خوانی، یاد یار مهربان، نشست شورای فرهنگ عمومی، حضور هنرمندان خوشنویس و رونمایی از دو کتاب در هرشب را از مهمترین برنامه های جنبی نمایشگاه دانست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مثبت ارزیابی کردن ششمین نمایشگاه کتاب گلستان گفت: آمار بازدیدکنندگان نمایشگاه در سالجاری نسبت به سال گذشته، افزایش چشمگیری داشته است و ما در ششمین روز نمایشگاه پذیرای بیش از هزاران علاقمند به حوزه فرهنگ و کتابخوانی بوده ایم.

وی در ادامه افزود: ششمین نمایشگاه کتاب گلستان امسال با حضور 350 ناشر و 250 غرفه برگزار شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گلستان: تخفیف 40 درصدی کتاب و خرید دو میلیارد و 900 میلیون ریالی بن کتاب توسط شهروندان گلستانی را تا این لحظه، بیانگر این شور و حضور دانست.

ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان فردا شب به کار خود پایان می دهد.