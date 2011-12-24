9 دی ریشه در فرهنگ عاشورا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم روز 9 دی در اردبیل اظهار دشت: صاحبان اصلی روز 9 دی مردم ولایی کشور هستند و باید برنامه های این روز با این محوریت اجرا شود.

وی اضافه کرد: مردم از گروه های فکری مختلف و با حضور پررنگ خود روز بزرگی را ثبت کردند و کسی جز مردم نمی تواند ادعایی در مورد روز 9 دی داشته باشد.

استاندار اردبیل همچنین برنامه های اجرا شده در ماه محرم امسال را در اردبیل مثال زدنی دانست و افزود: مردم با حضور در دستجات سینه زنی برنامه های ماندگار و اتحاد گونه ای در عصر تاسوعا و عاشورا رقم زدند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در هیئتهای سینه زنی قابل تقدیر بود، ابراز داشت: اینگونه برنامه ها باید هر ساله با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود تا جایگاه محرم و هیئتهای عزاداری به خوبی حفظ شود.

صابری همچنین ضمن تقدیر از حضور پیروزمندانه تیپ 40 حضرت عباس اردبیل در مرزهای شمال غرب کشور، بیان داشت: تیپ 40 حضرت عباس (س) سپاه اردبیل برای خنثی سازی عوامل استکبار در مرزهای شمالغرب کشور حضور داشت که پیروزمندانه به استان بازگشتند.

وی با بیان اینکه حضور تیپ 40 حضرت عباس (س) سپاه اردبیل مرزهای شمال غرب کشور را بیمه دائمی کرد، یادآور شد: نیروهای سپاه اردبیل با حضور مقتدرانه خود نیروهای استکبار را از مرزهای شمالغرب عقب رانده و پیروزی دیگری برای کشور رقم زدند.

