9 دی سالروز حماسه عظیم مردمی در پشتیبانی از مبانی فکری نظام است

حجت‌الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 9 دیماه سالروز حماسه عظیم مردمی در پشتیبانی از مبانی فکری واعتقادی و ولایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: وقایع تلخ فتنه سال 88 ناشی از یک بیماری بود که با اقدامات سیاسی و امنیتی قابل دفع نبود بلکه نیازمند پشتیبانی و حضور عظیم مردمی بود، لذا ملت بصیر ایران اسلامی با الهام گرفتن از عاشورا و مکتب امام حسین(ع) حماسه 9 دی را خلق کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: مردم با این حرکت به تثبیت جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک کرده و دست طمع ورزی دشمنان و عناصر سودجو از این نظام کوتاه شد.

حجت الاسلام خادمی بیان داشت: محرم و عاشورا مبدأ و مبنای حرکت ملت سرافراز ایران اسلامی در ابتدای انقلاب بود و در نهم دی ماه 88 عاشورا به کمک مردم آمد و الهام بخش آن حماسه بزرگ و ماندگار شد.

وی تصریح کرد: درجامعه‌ای‌ که آزادی به معنای واقعی وجود دارد خطر بزرگی که خود آزادی را تهدید می‌کند، سوءاستفاده از آزادی است و خطرناکترین شکلی که ممکن است آزادی واقعی را نابود سازد این است که حزب، گروه یا افرادی به نام آزادی به جنگ آزادی بروند و در آن جامعه هرج و مرج ایجاد کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان تصریح کرد: ضروری است با توجه به منویات مقام معظم رهبری در اهمیت و جایگاه حماسه 9 دی و ماندگاری نقش آن در تثبیت پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی برنامه ریزی و اقداماتی به منظور تبیین این حماسه در تاریخ انقلاب اسلامی صورت پذیرد.