2 کاندیدا در خراسان شمالی اعلام نامزدی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی یکشنبه شب به خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه انتخاباتی شهرستانهای بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم یک نفر امروز عصر در فرمانداری بجنورد اقدام به ثبت نام برای کاندیداتوری در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد.

وی تصریح کرد: در حوزه انتخاباتی شهرستان شیروان نیز یک کاندیدا اعلام آمادگی برای نامزدی در نهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

وی افزود: در شهرستان اسفراین هنوز کسی ثبت نام نکرده و شهرستان فاروج نیز که از حوزه های فرعی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی است هنوز مشخص نیست.