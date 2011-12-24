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۳ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۰۵

سجادی:

2 کاندیدا در خراسان شمالی اعلام نامزدی کردند

2 کاندیدا در خراسان شمالی اعلام نامزدی کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: همزمان با اولین روز ثبت نام از نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها دو نفر در خراسان شمالی ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی یکشنبه شب به خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه انتخاباتی شهرستانهای بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم یک نفر امروز عصر در فرمانداری بجنورد اقدام به ثبت نام برای کاندیداتوری در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد.

وی تصریح کرد: در حوزه انتخاباتی شهرستان شیروان نیز یک کاندیدا اعلام آمادگی برای نامزدی در نهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد. 
 
وی افزود: در شهرستان اسفراین هنوز کسی ثبت نام نکرده و شهرستان فاروج نیز که از حوزه های فرعی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی است هنوز مشخص نیست.
کد مطلب 1492235

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