آزمون دوره طرح صالحین در دانشگاه آزاد خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول تربیت و آموزش بسیج دانشجویی استان لرستان در این رابطه گفت: اولین آزمون طرح صالحین با حضور 410 نفر از دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه آزاد خرم آباد برگزار شد.

سوری تصریح کرد: این آزمون ویژه دانشجویان بدو ورود به بسیج دانشجویی صورت می گیرد و دانشجویان شرکت کننده در آزمون در صورت کسب امتیازات لازم ضمن تثبیت جذب عادی به مرحله بسیج عادی به فعال که شش ماه به طول می انجامد راه پیدا می کنند.

وی ادامه داد: دوره بدو ورود به بسیج طرح صالحین یک دوره سه ماهه است که به دانشجویان در این دوره مباحث اعتقادی، تربیتی، بصیرتی و معرفتی به صورت حضوری و مباحث احکام، اخلاق و آشنایی با بسیج به صورت غیر حضوری ارائه می شود.

مسئول تربیت و آموزش بسیج دانشجویی استان لرستان با بیان اینکه تاکنون 132 سرگروه طرح حلقه های صالحین در دانشگاههای استان تعیین شده است، یادآور شد: هر سرگروه 22 نفر از دانشجویان را تحت آموزش قرار می دهند.