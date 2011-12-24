16 کشته و زخمی در مناطق مختلف / مالکی باز هم افشاگری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع پلیس عراق اعلام کردند: بر اثر انفجار بمب در جنوب تکریت یک افسر عراقی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

"سرحد قادر" رئیس پلیس کرکوک نیز از زخمی شدن یک مدیر مدرسه ابتدایی در منطقه "العسکری" در جنوب این شهر خبر داد.

همچنین منابع پلیس در جنوب غرب کرکوک از کشته شدن دو نیروی پلیس در اثر انفجار بمب در این منطقه خبر دادند. در جنوب تکریب نیز در اثر انفجار بمب یک نفر زخمی شد.

از سوی دیگر منابع پلیس اعلام کردند در اثر انفجار بمب در منطقه "الحویجه" در جنوب غرب کرکوک دو پلیس کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش عراق چهار نفر از اعضای القاعده را در شمال بعقوبه دستگیر کردند.در استان دیالی نیز پنج مظنون حملات تروریستی بازداشت شدند.

از سوی دیگر "سالم علوان" استاندار دیوانیه با اعلام اینکه نیروی خارجی در این استان وجود ندارد خواستار تقویت نیروهای عراقی در این استان شد.

خبر دیگر اینکه در انفجار بمب در کرکوک یک افسر حافظ نهادهای دولتی به شدت زخمی شد. در اثر انفجار بمب در موصل نیز دو نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در دیدار با بزرگان عشایر استان صلاح الدین گفت : چهار نفر از افسران امنیتی در انفجارهای اخیر بغداد دخالت داشته اند.