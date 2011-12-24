همایش محققان تربیتی در اردبیل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل شامگاه شنبه در همایش محققان تربیتی طی سخنانی فرهنگ را نقطه قوت، عزت و اقتدار ملت ایران برشمرد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی اضافه کرد: ملت ایران همواره با الگوگیری از امام حسین(ع) و قیام عاشورا به مقابله با دشمنان رفته است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای براندازی نظام اسلامی ایران افزود: ملت بصیر و آگاه همواره هوشیار بوده و برای دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب آماده است.

حجت الاسلام عاملی حماسه 9 دی ماه 88 را نمونه‌ای از بصیرت امت اسلامی برشمرد و ابراز داشت: این حماسه نشان داد که تلاش دشمن برای ایجاد شکاف بین نسل جوان و آرمانهای انقلاب بی نتیجه بوده است.

وی با تاکید بر الگوگیری از شهدا و ایثارگران در جامعه عنوان کرد: شهیدان برای حفظ اسلام جان خود را فدا کردند و نسل جوان امروز باید با تقویت بنیه دینی خود از افراد ناآگاه دوری کنند.