ادامه اعتراضات در روسیه / دهها هزار معترض به خیابانهای مسکو آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خیابانهای مسکو امروز شنبه نیز شاهد تظاهرات دهها هزار نفر از مخالفان نتایج انتخابات پارلمانی روسیه بود. بر این اساس، علاوه بر پایتخت، چندین شهر دیگر روسیه نیز از فراخوان عمومی برای اعلام نارضایتی مخالفان دولت استقبال کردند.

گفته می شود شمار این معترضان به بیشترین میزان طی دو هفته اخیر رسیده است. گزارشها همچنین حاکی است تظاهرات سراسری امروز در روسیه از زمان فروپاشی شوروی سابق بی سابقه بوده است. در این تجمعات اعتراضی، شرکت کنندگان خواستار تکرار انتخابات دو هفته پیش شده شعار "روسیه بدون پوتین" را سر دادند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که نیروهای پلیس با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی، در محلهای برگزاری راهپیمایی دیوارهای فولادی برای جلوگیری از ایجاد اغتشاش برپا کردند.

هنوز گزارشی از زد و خورد و یا بازداشت معترضان توسط پلیس منتشر نشده است. در همین حال "بوریس نمتسوف" از رهبران گروههای مخالف دولت روسیه با اعلام بی اعتمادی همقطاران خود به پوتین از آنان خواست ماه آینده بار دیگر در چنین تجمعی گردهم آیند.

گفتنی است تظاهرات ضددولتی در روسیه پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی روسیه در روز چهارم دسامبر که بر اساس آن حزب روسیه واحد به رهبری "ولادیمیر پوتین" پیروز اصلی اعلام شد، آغاز شده است.