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۳ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۴

جمشیدی:

گلستان آمادگی کامل برای انتخابات رایانه ای دارد

گلستان آمادگی کامل برای انتخابات رایانه ای دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: گلستان برای انتخابات رایانه ای آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر شنبه در حاشیه ستاد انتخابات استان افزود: ما به عنوان مجریان وظیفه برگزاری انتخابات به نحو شایسته را داریم.

وی عنوان کرد: برگزاری انتخابات سالم، تجهیزات و امکاناتی می خواهد و انتخابات در سالهای اخیر به سمت رایانه ای شدن پیش می رود.

جمشیدی گفت: در این دوره طبق هماهنگیهای بین وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر شد، 90 درصد فرآیند انتخابات رایانه برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: علاوه بر این در 10 درصد حوزه ها، انتخابات 100 درصد رایانه ای است.
 
وی افزود: در گلستان شش حوزه انتخابیه داریم و بر اساس ابلاغ شفاهی وزارت کشور در یک حوزه انتخابیه انتخابات بصورت کامل رایانه ای برگزار می شود.
 
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: وقتی تایید شود در کدام حوزه انتخابات کامل رایانه ای برگزار شود، ما آمادگی کامل برای این کار را خواهیم داشت.
کد مطلب 1492256

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