تشدید تنش در روابط آنکارا-پاریس/ اردوغان فرانسه را به نسل کشی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت ترکیه در واکنش به اقدام پارلمان فرانسه، این کشور را متهم به نسل کشی در الجزایر در دوران استعمار این کشور کرد.

بر این اساس، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه طی یک سخنرانی اعلام کرد فرانسویها در آن زمان حدود 15 درصد از جمعیت الجزایر را بدون ارتکاب هیچ گناهی قتل عام کردند.

وی در ادامه گفت : مصوبه اخیر پارلمان فرانسه نشان داد نژادپرستی، تجاوز و خشم علیه مسلمانان در این کشور و در اروپا به بالاترین حد خود رسیده است.

نخست وزیر ترکیه با انتقاد از اظهارات نیکلا سارکوزی علیه کشورش، هدف از این سخنان را حربه جدید رئیس جمهوری فرانسه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ارزیابی کرد.

اظهارات اردوغان در واکنش به غیرقانونی اعلام شدن انکار واقعه کشتار ارامنه توسط ارتش عثمانی در سال 1915 بود که روز پنجشنبه سی ام آذر در پارلمان فرانسه به تصویب رسید. در پی این اقدام ترکیه سفیر خود را از پاریس فراخوانده و داوداوغلو وزیر خارجه ترکیه آن را توهینی آشکار به مردم کشورش دانست.