تیم شمشیربازی اردبیل در رده پنجم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کانون شمشیربازی اردبیل در هفته آخر این رقابتها که امروز برگزار شد، با کسب 21 امتیاز دیگر مجموع امتیازات خود در لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور را به 51 امتیاز رساند.

شمشیربازان این تیم در هر اسلحه اپه، سابر و فلوره 9 بار برابر تیمهای زنجان، همدان و اصفهان به میدان رفتند که حاصل آن شش برد و سه باخت و کسب 21 امتیاز از 27 امتیاز ممکن بود.

با کسب این تعداد امتیاز تیم کانون شمشیربازی اردبیل در پایان این هفته و با سه بازی کمتر نسبت سایر تیمها با کسب مجموعا 51 امتیاز، رده پنجم لیگ را با امتیاز مساوی با تیم چهارم به خود اختصاص داد.

در حال حاضر تیمهای گاز تهران، پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان رده های اول تا سوم مسابقات را در اختیار دارند و تیمهای هیئت همدان، کانون شمشیربازی اردبیل و هیئت زنجان در رده های بعدی لیگ قرار گرفته اند.

در پایان این هفته تیمهای امید کیش و هیئت اصفهان نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

با توجه به اعلام سازمان لیگ باشگاههای شمشیربازی کشور مبنی بر حذف تیم حمل و نقل ارومیه به دلیل غیبت مکرر از این رقابتها، تیم کانون شمشیربازی اردبیل با خطر کسر 9 امتیاز روبرو است.

تیم کانون شمشیربازی اردبیل متشکل از بازیکنان جوانان و نوجوانان بومی استان و بهره گرفتن از دو بازیکن تهرانی، دو بازیکن کرمانشاهی توانسته است در دومین سال حضور در لیگ باشگاههای کشور با ارائه بازیهای خوب نظر کارشناسان فنی فدراسیون را به خود جلب کند.

گفتنی است همزمان تیم بانوان این تیم نیز در لیگ شمشیربازی باشگاههای بانوان کشور حضور دارد.