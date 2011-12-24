حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ربایش مهندسان ایرانی در سوریه گفت: کمیسیون امنیت ملی فردا یکشنبه در جلسه خود این موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز علت ربوده شدن نیروهای ایرانی را در پی ناامنی ایجاد شده در سوریه اعلام کرد و افزود: مهندسان و متخصصان ایرانی سال هاست که در سوریه مشغول فعالیت هستند اما در طی این سال ها هیچ مشکلی برای آن ها وجود نداشت، بروز چنین حادثه ای در شرایط فعلی نشان می دهد که ربوده شدن متخصصان ایرانی در پی ناامنی ایجاد شده در این کشور به دست آمریکایی ها است.

بروجردی همچنین ناامنی موجود در سوریه را متاثر از سیاست های آمریکا و متحدانش در منطقه خوانده است و یادآور شد: آمریکا با بکار گرفتن مجموعه سیاست­ها و انجام سرمایه گذاری به همراه هم پیمانان خود از جمله عربستان و همین طور ترکیه به دنبال ایجاد تغییرات سیاسی و ایجاد ناامنی در سوریه است و در همین راستا سیاست های فعالی را در این زمینه پیگیری می کند.

در همین خصوص همچنین علی اکبر صالحی ضمن ابراز تاسف و محکوم کردن اینگونه اقدامات اظهار داشت :وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دیگر نهادهای ذیربط ضمن درخواست از دولت سوریه و همچنین برخی کشورهای منطقه از جمله اتحادیه عرب و نیز سازمانهای حقوق بشری جهت بکارگیری مساعی خود برای کمک به آزادی این افراد ، فعالیت گسترده ای را جهت آزادی هموطنان عزیزمان آغاز کرده است .

صالحی افزود: در حال حاضر با اقدامات سفارت کشورمان در دمشق بقیه کارکنان شرکتهای ایرانی در محل امنی مستقر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ربودن 5 مهندس ایرانی که در نیروگاه جندر شهر حمص سوریه مشغول به کار بودند، دو نفر دیگر از متخصصان ایرانی که به منظور پیگیری وضعیت این افراد تلاش داشتند، نیز ربوده شده اند و از محل نگهداری این افراد خبری نیست.

