انفجار انتحاری پاکستان 17 کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این حمله انتحاری توسط یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی منطقه قبیله نشین بانو واقع در 25 مایلی شرق وزیرستان شمالی رخ داده است.

بر این اساس، ساعتی پس از وقوع این حمله که شش کشته و 11 مجروح داشته، طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفته است. هر چند مقامات نظامی پاکستان انجام هر گونه مذاکره با طالبان را تکذیب کرده اند، اما گفته می شود این حمله در اعتراض به انجام این مذاکرات بوده است.

در همین رابطه "احسان الله احسان" سخنگوی طالبان این حمله را در پاسخ به کشته شدن یکی از سرکردگان شبه نظامیان در حملات اخیر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان جنوبی دانسته است.

به گفته احسان، روز جمعه نیز حدود 40 شبه نظامی طالبان با حمله به منطقه ای در وزیرستان جنوبی یک نظامی پاکستانی را کشته و 15 نفر دیگر از آنان را گروگان گرفته اند.

گفتنی است تنش در روابط واشنگتن و اسلام آباد پس از حمله ماه گذشته هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به منطقه مرزی پاکستان و افغانستان که طی آن 26 نظامی پاکستانی کشته شدند، به اوج خود رسیده است.