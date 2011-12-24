مسابقه بزرگ کتابخوانی "آئینه روی محمد" در یزد برگزار می شود

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت در این مسابقه برای عموم مردم آزاد است، اظهار داشت: مسابقه کتابخوانی "آئینه ی روی محمد(ص)" را کانون فرهنگی هنری محبان ولایت شهرستان ابرکوه برگزار می کند.

وی افزود: سئوالات این مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب 200 داستان از فضایل، مصایب و کرامات حضرت علی اکبر(ع) طراحی شده و علاقمندان می تواند برای دریافت این کتاب به مسجد ولایت ابرکوه یا کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان مراجعه کنند.

حکیمیان در مورد نحوه شرکت در این مسابقه نیز گفت: علاقمندان باید سئوالات این مسابقه شامل 20 سئوال را از کانون فرهنگی هنری محبان ولایت و یا سایت http://www.masajedyazd.ir دریافت کرده و حداکثر تا هشتم بهمن سال جاری نسبت به تحویل پاسخنامه اقدام کنند.

مسئول کانون مساجد استان یزد بیان داشت: قرعه کشی و اعلام برگزیدگان این مسابقه نیز شب میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع) برگزار می شود و به 10 نفر از برگزیدگان جوایز ازنده ای اهدا خواهد شد.

کانون فرهنگی هنری محبان ولایت ابرکوه در سال ۱۳۸۸مجوز فعالیت گرفته و کتابخانه این کانون در شهرستان ابرکوه پذیرای علاقمندان به ویژه جوانان و نوجوانان است.