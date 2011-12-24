رزمایش اسرائیل در کوهستانهای سوئیس/ رکوردی که ارتش به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "200 میلیارد شیکل در صورت صادر نشدن گاز طبیعی به خارج به اسرائیل زیان وارد می شود... نیروی هوایی اسرائیل از نظر پروازهای جنگنده ها بر فراز غزه و نزدیک مرزهای مصر یک رکورد ثبت کرد، آماده شدن ارتش اسرائیل برای انجام تمرینات نظامی در مناطق کوهستانی و پر از برف سوئیس و بلغارستان" از جمله محورهای مهم خبری رسانه های رژیم صهیونیستی در روز شنبه است.



رادیو اسرائیل: تمرینات نظامیان اسرائیلی در مناطق برفی در سوئیس و بلغارستان



این رسانه اسرائیلی از آماده شدن ارتش رژیم صهیونیستی برای برگزاری تمرینات و رزمایش نظامی در مناطق کوهستانی و برفی سوئیس و بلغارستان خبر داده است.



رادیو اسرائیل اعلام کرد ارتش اسرائیل طی روزهای آینده واحد "آلپیه" متخصص جنگ در شرایط برفی را به مکانهایی در بلغارستان و سوئیس برای انجام تمرینات فشرده اعزام خواهد کرد.



این رسانه افزود این احتمال به سبب زمستان گرم و انباشته شدن مقادیر اندکی از برف بر روی کوه الشیخ(جبل الشیخ) در بلندیهای جولان مطرح شده است که مانع برگزاری تمرینات سالیانه در این مکان شده است.



این رسانه گزارش داد فرماندهی ارتش اسرائیل، احتمال اعزام نیروهای این واحد مواضع نزدیک صوفیه پایتخت بلغارستان طی ماه آینده و همچنین برگزاری تمرینات عادی در سوئیس را بررسی می کند به طوری که تمرینات جنگی در شرایط مختلف هوایی و میدانی انجام خواهد شد.



روزنامه یدیعوت آحارونوت : هشدار درباره تاثیرات منفی بودجه ارتش اسرائیل



این روزنامه هشدار داده است کاهش بودجه ارتش اسرائیل بر سیستمهای دفاعی این رژیم تاثیر منفی خواهد گذاشت.



به گزارش مهر، یدیعوت آحارونوت فاش کرد ارتش اسرائیل در آغاز ماه آینده میلادی(ژانویه 2012) برخی هزینه های داخلی خود را بنا به دستور رئیس ستاد مشترک ارتش به مبلغ 700 میلیون شیکل(واحد پول رژیم صهیونیستی) در چارچوب طرح کاهش بودجه دفاعی کاهش خواهد داد.



این روزنامه در عین حال درباره پیامدهای کاهش هزینه های نظامی رژیم صهیونیستی بر قدرت نظامی این رژیم هشدار داده است.



نیروی هوایی اسرائیل یک رکورد به جا گذاشت



روزنامه یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت نیروی هوایی اسرائیل از نظر تعداد پرواز جنگنده ها بر فراز غزه و نزدیک مرزهای مصر یک رکورد از خود به جا گذاشت.



این روزنامه نوشت گزارش سالیانه عملیات نیروی هوایی اسرائیل در سال 2011 به دهها هزار ساعت پرواز جنگنده ها و هواپیماهای(جاسوسی) اسرائیلی بر داخل و خارج اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) و صدها حمله هوایی که بیشتر آنها بر نوار غزه و نزدیک مرزهای مصر متمرکز بود، اشاره می کند.



بر اساس این گزارش، فعالیت هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی تقریبا به طور مستمر و روزانه انجام شده و می شود.



این روزنامه به نقل از عیدو نحوشتان فرمانده نیروی هوایی اسرائیل به مناسبت ارائه این گزارش آورده است که اسرائیل به دقت تحولات مرزی به ویژه در بخش سوری مرزها را دنبال می کند.



نحوشتان از اظهارنظر درباره سخنان پانتا وزیر دفاع آمریکا درباره مسئله ایران خودداری کرد و گفت نیروی هوایی اسرائیل به تلاشهای خود برای مقابله با چالشهای نظامی به ویژه در سایه تحولات اخیر منطقه ادامه خواهد داد.

روزنامه معاریو : هشدار درباره صادر نشدن گاز طبیعی از سوی تل آویو



این روزنامه اعلام کرد اسرائیل در صورتی که گاز طبیعی به خارج صادر نکند، 200 میلیارد شیکل زیان خواهد دید.



معاریو نوشت شرکتهای گاز و نفت اسرائیل درباره پیامدهای صادر نشدن گاز طبیعی به خارج(از فلسطین اشغالی) هشدار داده اند.



این روزنامه به نقل از این شرکتها نوشت توقف صادرات گاز به اقتصاد اسرائیل زیان وارد خواهد کرد.



بحران مسکن رژیم صهیونیستی به مردگان هم رسید



گورهای طبقاتی پس از رسیدن بحران مسکن به مردگان تیتر دیگر روزنامه معاریو بود.



به گزارش مهر، روزنامه معاریو نوشت وزارت امور دینی اسرائیل برای طرح پروژه گورهای جدید طبقاتی آماده می شود، که احتمالا با مخالفت بخش گسترده ای از یهودیان به دلایل دینی می شود.



بر اساس این گزارش، سالانه، بیش از 35 هزار صهیونیست در فلسطین اشغالی می میرند که در گورهای یهودی دفن می شوند که کمبود زمین سبب بروز بحران و اتخاذ این تصمیم شده است.



اسرائیل و کلمبیا توافقنامه همکاری تجاری امضا کردند



روزنامه هاآرتض از امضای توافقنامه همکاری تجاری میان رژیم صهیونیستی و کلمبیا خبر داده است.



این روزنامه نوشت : شالوم سمحون وزیر تجارت و صنایع اسرائیل و دیاز گرندس همتای کلمبیایی وی در پی کنفرانس تجارت جهانی در ژنو، توافقنامه ای برای آغاز مذاکرات در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری میان دو طرف امضا کردند.

