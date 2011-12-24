عبدالله صالح به آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره و العربیه، عبدالله صالح از تصمیم خود برای سفر به آمریکا بدون مشخص کردن تاریخ آن خبر داد.

عبدالله صالح گفت به ایالات متحده آمریکا خواهد رفت تا دولت موقت بتواند برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برای انتخاب رئیس جمهوری جدید آماده شود.دیکتاتور یمن زمان خروج از یمن و سفر به آمریکا را مشخص نکرد.عبدالله صالح که در پی حمله خونین نیروهای وابسته به خود، به معترضانی که خواستار محاکمه وی به سبب کشتار انقلابیون در طول 11 ماه اعتراضات یمن شده بودند، مدعی شد برای بقای در قدرت برنامه ریزی نمی کند.دیکتاتور یمن گفت به آمریکا خواهد رفت نه برای درمان، او در وضعیت سلامتی خوبی به سر می رود، بلکه برای دور ماندن از نگاهها و دوربینهای رسانه ها و اجازه دادن به دولت وحدت ملی برای اینکه به شکل مناسبی برای انتخابات آینده برنامه ریزی کند.

این در حالی است که منابع خبری از افزایش آمار قربانیان حمله نیروهای امنیتی و اوباش رژیم حاکم به تظاهرات کنندگان در راهپیمایی موسوم به زندگی(مسیره الحیاه) خبر داده اند.



بر اساس این گزارش، درتیراندازی نیروهای طرفدار عبدالله صالح به معترضانی که با پای پیاده از تعز در حال ورود به صنعا با استقبال گسترده مردمی بودند، دست کم 9 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شده اند.