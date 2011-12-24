کانون فرهنگی هنری حضرت زینب (س) در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کانونهای مساجد شهرستان یزد در مراسم افتتاح این کانون که پس از اقامه نماز ظهر و عصر در جمع اعضای کانون فرهنگی هنری برگزار شد، اظهار داشت: کانونهای فرهنگی هنری باید پایگاهی برای پاسخ به نیازهای روز جوانان و جذب آنان به مساجد باشند.

محمدحسن علیخانی با اشاره به سخن امام راحل که مساجد سنگر است، سنگرها را باید حفظ کرد افزود: تقویت باورهای دینی، مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و ارائه آموزش های فرهنگی و عملی با محوریت امور قرآنی از ماموریت های کانون های مساجد به شمار می رود.

علیخانی همچنین با اشاره به ظرفیت بسیار مناسب کانونهای فرهنگی هنری مساجد بر برنامه ریزی برای حضور هرچه باشکوه تر جوانان و نوجوانان در مساجد تاکید کرد.

در این کانون تازه تاسیس دوره های آموزشی احکام، مشاوره، سخنرانی های عقیدتی و دوره های حفظ قرآن در مقطع سنی مختلف برگزار می شود.

در شهرستان یزد به عنوان مرکز استان بیش از 140 کانون فرهنگی هنری مساجد فعالیت می کنند.