سازمان فرهنگی هنری شهرداری خرم آباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رشیدی عصر شنبه در نشست تخصصی رؤسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی شهرهای استان با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در حوزه امور شهری اظهار داشت: فرهنگ سازی می تواند باری از روی دوش مدیریت شهری بردارد.

وی با اشاره به دغدغه های شهرداری خرم آباد در زمینه مسائل فرهنگی شهر، بیان داشت: در این راستا راه اندازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری خرم آباد در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار خرم آباد با اشاره به پیگیری های انجام شده در این زمینه ابراز امیدواری کرد که به زودی سازمان فرهنگی هنری شهرداری خرم آباد راه اندازی شود.

رشیدی با تاکید بر اینکه فرهنگ پویا در جوامع امروزی اساس توسعه و پیشرفت است، بیان داشت: توسعه شهری در ابعاد مختلف آن رابطه تنگاتنگی با فرهنگ شهروندی و رفتارهای فرهنگی شهروندان دارد.

وی تصریح کرد: ما اعتقاد داریم شهرداری ها در صورتی می توانند در زمینه خدمت رسانی به مردم موفق باشند که بتوانند در مرحله اول رویکرد های فرهنگی و اجتماعی خود را تقویت و توسعه دهد.

شهردار خرم آباد ترویج فرهنگ پرداخت عوارض شهری، استفاده درست از مبلمان شهری، فرهنگ تعامل شهروندان با شهرداری و استفاده درست و بهینه از فضای سبز و ... را از جمله نمونه هایی برشمرد که نیاز است مدیریت شهری و شهروندان در راستای تبیین آن گام بردارند.