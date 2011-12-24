وضعیت حوزه انتخابیه طبس تغییری نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز بهزادی اظهار داشت: از حدود دو ماه گذشته فرمانداری شهرستان طبس با همکاری سایر دستگاه‌ های اجرایی مقدمات برگزاری مطلوب نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم کرده که در این راستا علاوه بر تامین امکانات مورد نیاز، جلسات توجیهی و آموزشی متعددی در شهرهای مختلف از جمله پایتخت برگزار شد.

هر ستاد اجرایی انتخابات آمادگی کامل را دارد تا به یاری خداوند از فردا همزمان با شروع رسمی در کل کشور کار خود را در فرمانداری طبس و بخشداری‌ های تابعه آغاز کند.

وی عنوان کرد: اعضای گروه فناوری اطلاعات ستاد برگزاری انتخابات، بخشداران و برخی از مسئولان آموزش ‌های لازم را فراگرفته ‌اند و علاوه بر این تعامل مطلوبی با ائمه جمعه شهرستان طبس نیز صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان طبس ادامه داد: حوزه انتخابیه طبس در جریان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند دوره ‌های قبل به همراه شهرستانهای فردوس، بشرویه و سرایان است.

وی ادامه داد: امسال تغییری در حوزه های انتخابیه طبس ایجاد نشده است.

بهزادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی بیان داشت: در شرایطی که به انتخابات نزدیک می شویم، دشمن با تمام توان قصد فتنه و ضربه زدن به نظام اسلامی را داشته و از این رو با تاسیس و راه اندازی 45 سایت اینترنتی به زبان فارسی با هزینه های کلان اقدام کرده است.

وی عنوان کرد: مردم با بصیرت و هوشیاری با عوامل فتنه و نفاق مقابله کنند و در 12 اسفند با حضور پرشور به پای صندوق های رای آمده و حماسه دیگری را در دفتر زرین نظام مقدس اسلامی ثبت و ضبط کنند.