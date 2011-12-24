بارش باران در لرستان آغاز شد/ دمای هوا کاهش می یابد

نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارش زایی از اواسط روز جمعه به نیمه غربی کشور وارد شده است که این سامانه زمینه آغاز بارش ها در لرستان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: این موج ناپایدار از اواخر وقت روز شنبه سبب بارش باران در مناطقی از لرستان و همچنین در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف و وزش باد خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: پیش بینی می شود با ورود این سامانه بارش زا کاهش نسبی دمای روزانه هوا در استان رخ دهد.

سپهوند همچنین به پیش بینی 48 ساعته هوای استان اشاره کرد و گفت: آسمان استان در 48 ساعت آینده نیمه تا تمام ابری همراه با بارش خفیف باران و در ارتفاعات با بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود.