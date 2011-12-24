تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در یزد اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی عصر شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان یزد از آمادگی کامل برای برگزاری پرشور نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان یزد خبر داد.

وی با بیان اینکه تمام بسترهای لازم و مقدمات کار برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور فراهم شده است، افزود: با پیگیریهای مستمر و تعامل مناسب با دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان، امکانات زیربنایی برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه دشمن دیگر با تهاجم نرم می خواهد به اهداف شوم خود برسد، عنوان کرد: دشمن از این طریق می خواهد فرصت ها را تبدیل به تهدید برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کند که به لطف خدا، مردم فهیم ایران اسلامی با درک این موضوع نقشه های شوم آن ها را بر ملا ساخته اند.

وی همچنین با اعلام این موضوع که از سوم دی ماه انتخابات به طور رسمی آغاز خواهد شد اظهار داشت: نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند از این تاریخ به مدت هفت روز کاری با مراجعه به ستاد انتخابات شهرستان یزد نام نویسی کنند.

مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد انتخابات شهرستان یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه تمام امکانات و تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده است، اظهار داشت: جلسات این کمیته بعد از انتخاب اعضا به صورت منظم در حال پیگیری است و توانسته ایم با شناسایی مشکلات و موانع موجود و با یک برنامه ریزی مناسب در صدد برطرف کردن آنها باشیم.

میرزا رجبی ادامه داد: تصمیمات خوبی در زمینه تجهیز سخت افزاری ساختمان تازه تأسیس ستاد انتخابات شهرستان، تعداد و نحوه تأمین خطوط تلفن، تأمین رایانه های مورد نظر، وسایل نقلیه، پذیرایی و ... گرفته شده است.