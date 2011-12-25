به گزارش خبرنگار مهر، مستند "تاریخچه و عملکرد بسیج" به تهیهکنندگی گروه تلویزیونی روایت فتح به کارگردانی محمد حبیبی منصور در هفت قسمت 30 قسمتی در حال تولید است.
تاکنون پنج قسمت از این مستند تصویربرداری شده و در مرحله تدوین و صداگذاری به سر میبرد و دو قسمت دیگر نیز در حال تصویربرداری است.
"تاریخچه و عملکرد بسیج" فعالیتهایی که بر اساس تفکر بسیجی پایهگذاری شده را از زمان وقوع انقلاب اسلامی تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد و به نقاط قوت و ضعف عملکرد بسیجیان میپردازد.
در این مجموعه مستند تمام کسانی که فعالیت بسیجی دارند؛ از پایگاههای محلی گرفته تا جهاد سازندگی، جنبشهای عدالتخواهی و دانشجویی بسیج درجهان اسلام مورد توجه قرار میگیرند.
عوامل این مستند عبارتند از نماینده تهیهکننده: سید مسعود نقیبی، نویسنده: مرتضی قاضی، مجری طرح: محمد حبیبی منصور، مدیر تولید و مشاور کارگردان: هادی محمدی نسب، برنامهریز و دستیار کارگردان: حسن عابد، مدیر تصویربرداری: یوسف صابری، مصطفی سیفی، صدابردار: پرویز رمضانی، تدوین: محمد حبیبی منصور.
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