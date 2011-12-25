20 میلیارد تومان از بودجه استانداری صرف پروژه های شهرداری کرمانشاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: پروژه‌ راه آهن غرب کشور به ویژه قطعه کرمانشاه به خسروی از مصوبات سفر رهبری بوده که در کمترین زمان ممکن، کار اجرایی آن شروع شده است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: پروژه راه آهن کرمانشاه به خسروی در کمتر از دو ونیم سال به بهره‌برداری خواهد رسید و کار اجرایی پروژه در 3 نقطه آغاز شده است.

هاشمی با اشاره به پروژه مونوریل شهر کرمانشاه، گفت: هم اکنون پروژه مونوریل کرمانشاه تجهیز کارگاه شده و عملیات میدانی آن نیز از هفته گذشته کلید خورده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه‌های سطح شهر کرمانشاه، تصریح کرد: شهرداری کرمانشاه از لحاظ اعتبارات عمرانی ضعیف بوده و به این دلیل پروژه‌های شهرداری را استانداری کرمانشاه قبول کرده است.

هاشمی گفت: تاکنون بالغ بر 20 میلیارد تومان از بودجه استانداری صرف پروژه‌های شهرداری کرمانشاه شده است.

وی افزود: اجرای فاز 3 رودخانه چم بشیر شامل زیباسازی و بهسازی آن و پروژه سالم‌سازی و زیبا‌سازی رودخانه قره‌سو از جمله پروژه هایی است که هزینه های آن را استانداری کرمانشاه تامین کرده است.

هاشمی وضعیت پروژه‌های مسکن مهر در کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: پروژه‌های مسکن مهر در کرمانشاه در مرحله نازک‌کاری قرار دارند و بعضی از واحدها قابل تحویل است اما منتظریم به یکباره تعداد زیادی از واحدها را تحویل متقاضیان دهیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور و استان کرمانشاه، تاکید کرد: باید زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای را فراهم کنیم و نمایندگانی انتخاب کنیم که تلاشگر، دلسوز، عاقل و فهیم باشند.

وی در پایان گفت: در روز نخست ثبت‌نام از کاندیداهای مجلس در استان کرمانشاه، 13 نفر نام‌نویسی کرده که 4 نفرآنها از کرمانشاه، 2 نفر از اسلام‌آباد غرب، یک نفر از حوزه پاوه و اورامانات، یک نفر از حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب و 4 نفراز شهرستان سنقر هستند.