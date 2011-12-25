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۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

در قالب یک مستند/

"زنگ خطر" برای شبکه‌های ماهواره‌ای به صدا درآمد

"زنگ خطر" برای شبکه‌های ماهواره‌ای به صدا درآمد

مستند "زنگ خطر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی غلامرضا نیکنام با موضوع آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و تهدیدهای اجتماعی ناشی از آن ساخته شده است.

غلامرضا نیکنام، تهیه‌کننده و کارگردان مستند "زنگ خطر" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند به مدت 30 دقیقه‌ به سفارش صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با موضوع آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و تهدیدهای اجتماعی ناشی از آن ساخته شده است.

وی ادامه داد: مستند گزارشی اجتماعی "زنگ خطر" با بهره‌گیری از نظرهای جامعه‌شناسان، روانشناسان، کارشناسان حوزه رسانه، آسیب‌های اجتماعی ناشی از شبکه‌های ماهواره‌ای، ترویج فرهنگ لیبرالیستی غرب، مهمترین استراتژی نظام سرمایه داری غرب را در شبکه‌های ماهواره‌ای با ارائه مستندات مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار می‌دهد.
 
نیکنام با تاکید براین نکته که طرح این مستند دو ماه پیش در شورای طرح و برنامه مرکز مورد تصویب قرار گرفت، افزود: کارتحقیق، نگارش متن، انتخاب عوامل و رایزنی با کارشناسان اهل فن یک ماه به طول انجامید و در فاصله زمانی 20 روز کار تصویربرداری آن به پایان رسید.
 
این کارگردان و تهیه‌کننده اشاره کرد: این مستند هم اکنون در مرحله بازبینی، تدوین و صداگذاری است و تا یک هفته آینده آماده پخش از شبکه استانی خواهد بود.
 
سایر عوامل این مستند عبارتند از تصویربردار: رحیم علیزاده، محقق و نویسنده: سعید فرامرزیانی، تدوین: مهدی کولایی‌زاده، صدابردار: مهدی حیدری، گزارش: شعله ابولو و مشاور: پناه نجف‌زاده.
 
کد مطلب 1492424

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