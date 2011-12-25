کمیته های ستاد انتخابات روانسر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری گفت: مردم شهرستان روانسر در این دوره از انتخابات ثابت خواهند کرد همچنان پشتیبان نظام اسلامی هستند.

فرماندار شهرستان روانسر تاکید کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در شهرستان روانسر فراهم شده است.

صفری با اشاره به اینکه بسترها و مقدمات لازم برای برگزاری باشکوه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان فراهم شده، گفت: کمیته های ستاد انتخابات شهرستان روانسر آغاز به کار کردند و اعضای آنها نیز مشخص شده است.

فرماندار روانسر افزود: این کمیته ها متشکل از کمیته امنیتی، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته تبلیغات و روابط عمومی و کمیته فن آوری اطلاعات است که کار اجرای هرچه بهتر انتخابات را بر عهده خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی تمامی انتخابات ها دارای اهمیت خاصی بوده اند ولی چون انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات پس از فتنه سال 1388 است از اهمیت ویژه و مضاعفی برخوردار است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان روانسر گفت: مردم همیشه در صحنه شهرستان روانسر نیز همچون سالیان گذشته و همراه و همگام با ملت فهیم ایران با حضور پرشور خود در این دوره از انتخابات باردیگر به جهانیان به ویژه استکبار جهانی، نشان خواهند داد که همچنان پشتیبان نظام اسلامی هستند.

صفری با تاکید بر اینکه باید زمینه‌ برای عملی کردن فرامین مقام معظم رهبری در زمینه برگزاری انتخابات سالم و پرشور فراهم شود، افزود: مردم ایران با در نظر گرفتن دو موضوع مهم، حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه، در این دوره از انتخابات نیز شرکت خواهند کرد.

فرماندار شهرستان روانسر در پایان گفت: همه مسئولان تلاش داشته باشند که انتخاباتی پرشور و در شان نظام، در این شهرستان برگزار شود.