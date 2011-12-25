حماسه نهم دی بیانگر پیوند ناگسستنی مردم و نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم شهرزاد صبح یکشنبه در جمع با اشاره به سالروز نهم دی‌ماه بیان داشت: نهم دی‌ماه دو سال گذشته یکی از ایام‌الله ما و روز خاصی در کشور بود.

وی ادامه داد: این روز در واقع روز بیداری مردم و نمایش اقتدار اقشار مختلف بود و مردم با این حرکت بزرگ نشان دادند که پیوند بین آنها و مسئولان و رهبر معظم انقلاب ناگسستنی است و باید همیشه در یاد و خاطره مردم ما باقی بماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران به ویژه جوانان با حضور گسترده و بصیرت بالا در حماسه نهم دی حمایت همه جانبه خویش را از ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه تحریمهای اقتصادی یکی از استراتژی مهم دشمن است، اضافه کرد: استراتژی مهم نظام جمهوری اسلامی در مقابله آن تبدیل تهدید به فرصت است.

شهرزاد با بیان اینکه نظام، ولایت و مردم دارای ظرفیتهای زیادی برای مقابله با تحریم است، تصریح کرد: دشمن در مقایسه با گذشته در اوج ضعف قرار گرفته بنابراین ما باید در این زمان امکانات و نیروهای بالقوه کشور را شناسایی و منسجم کنیم تا بتوانیم روز به روز پیشرفت داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه مهمترین چالش استان موضوع کم آبی است، گفت: خشکسالیهای اخیر خسارت زیادی را به کشاورزان وارد کرد که برای جبران این خسارت 50 میلیارد تومان تخصیص یافت که باید عادلانه بین آنها توزیع شود.

300 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگان ذوب آهن واریز می‌شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکلات بازنشستگان فولاد مبارکه اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: نمایندگان اصفهان این مشکل را پیگیری کردند و باید در بودجه سال 91 برای آن راه حلی تبیین شود.

شهرزاد اضافه کرد: به این منظور 300 میلیارد تومان اعتبار به صندوق بازنشستگی این ارگان پرداخت می‌شود تا بین آنها توزیع شود.