خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که در دو بخش نظری و عملی، تحولات و موضوعات مهم خاورمیانه را بعد از جنگ سرد تا به امروز بررسی می­کند.

بخش نظری کتاب تلاش می­کند برای تحلیلات خاورمیانه یک طرحواره نظری ارائه دهد و بخش عملی نیز با یاری گرفتن از چنین طرحواره­ای موضوعات مهم خاورمیانه را تحلیل می­کند و با نگاهی کوتاه به چالش­ها و تحولات آینده منطقه پایان می‌یابد.

اثر حاضر در هشت فصل تهیه و تنظیم شده است؛ فرد هالیدی که نویسنده مقاله فصل اول این کتاب است، در این بخش نظریه روابط بین‌الملل و خاورمیانه نو را از منظر پنج رهیافت تاریخی، واقع گرایی، سیاست خارجی، سازه‌انگاری و جامعه‌شناسی تاریخی بررسی می‌کند.

با مطالعه این فصل از کتاب می‌توان تحولات اخیر را نیز به خوبی تحلیل و تبیین کرد. به زعم نویسنده هر رهیافت پنجره­ای تازه به روی تحولات خاورمیانه است.

فصل دوم مجموعه حاضر با عنوان «نظم و تغییر در خاورمیانه چرخش نئوگرامشی در رهیافت جامعه بین المللی» را هینه بوش، از اساتید حوزه خاورمیانه به رشته تحریر درآورده است.

وی در این فصل بررسی می­کند که نظام منطقه­ای خاورمیانه در همان بدو تولدش با شکاف میان واقعیت­های مادی چندپارگی دولت و وابستگی اقتصادی و هویت­های اسلامی و عربی فراملی مواجه شد که بر جامعه بین انسانی سلطه داشتند.

فصل سوم این کتاب با عنوان «خاورمیانه از منظر نظریه مکتب انگلیسی: جامعه بین‌المللی منطقه­ای؟» را «بری بوزان» از اساتید حوزه مطالعات امنیتی و خاورمیانه به رشته تحریر درآورده است.

وی از جمله کسانی است که تلاش می­کند از یک سو خاورمیانه را در چارچوب جامعه بین‌المللی و از سوی دیگر از منظری غیرغربی نگاه و تحلیل کند.

هدف این مقاله، طراحی مولفه­های نظری و تا حدی تاریخی یک پروژه تحقیقاتی است که به دنبال عملی کردن مفاهیم ساختاری اجتماعی از منظر نظریه مکتب انگلیسی در خاورمیانه است.

بخش دوم کتاب حاضر به موضوعات مهمی که خاورمیانه بعد از دوران جنگ سرد گریبانگیر آنهاست می­پردازد. فصل چهارم تا هشتم برگرفته از کتاب روابط بین الملل خاورمیانه ویراسته «لوئیس فاوست» هستند. نظام دولت­ها در خاورمیانه نو، نفت و اقتصاد سیاسی و شکاف ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک از جمله موضوعاتی هستند که در این بخش بررسی می­شوند.

مسئله نفت و آینده آن به ویژه برای کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. حتی کنار آمدن با نظام بین‌الملل در آینده­ای که هژمونی آمریکا سایه خود را بر خاورمیانه انداخته است، برای هر نظامی امر مهمی است. از این رو مطالعه این بخش نیز می­تواند برای بسیاری از تحلیلگران این حوزه سودمند باشد.

بر این اساس فصل چهارم با عنوان «ظهور خاورمیانه در نظام دولت مدرن» تاریخ ظهور خاورمیانه نو را در نظام بین‌المللی بررسی می‌کند. نویسنده این مقاله اویگن روگان، استاد اقتصاد سیاسی در موسسه دانشگاه اروپایی و استاد مهمان در مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جان هاپکینز است.

فصل پنجم کتاب حاضر، داستان جنگ سرد در خاورمیانه را بازگو می­کند. از نظر «پیتر اسلاکت» نویسنده این فصل، قدرت استدلالی واقع گرایی، قدرت تبیینی مهمی است. هرچند اسلاکت متوجه ساختار منطقه­ای است، اما طرفدار این نظریه است که سیاست قدرت و نفوذ که به میزان زیادی ریشه در ساختار نظام دوقطبی دارد، رفتار اجزای آن را تعیین می‌‌کند. از این رو وی معتقد است خاورمیانه در برابر نفوذ و فشارهای ابرقدرت بسیار آسیب‌پذیر بوده است.

فصل ششم این اثر به دوره پس از جنگ سرد می‌پردازد. «کرانی» نویسنده این فصل کمک می‌کند تا مخاطبان دیدگاه­های مفهومی پس از جنگ سرد را به طور منظم یاد بگیرند. این فصل تحلیلی، به جای ارائه یک دورنمای تاریخ نگاری، نقاط عطف تحول و توسعه منطقه خاورمیانه را در پانزده سال گذشته بررسی می­کند.

در واقع این فصل به کند و کاو سه عامل مترادف با این منطقه در ذهن عموم می‌پردازد: نفت، کشمکش­های متعارف و جدی‌تر از آن، سیاست و مذهب. این فصل همچنین بر اساس داده­هایی تلاش می‌کند شکاف­های ریشه­دار در ادبیات حاضر را پر کند.

شکاف‌هایی مانند تاثیرات منفی افزایش قیمت ناگهانی نفت و تلاش­هایی در همکاری منطقه­ای برای مهیا کردن بهره­های صلح و سرانجام به بررسی تکثر و مفهوم گستره تهدیدهای امنیت ملی پرداخته می‌شود.

«لوسیانی» نویسنده فصل هفتم کتاب به مسئله اجتناب‌ناپذیر و فراگیر نفت می­پردازد. به عقیده وی اگرچه قدرت‌های خارجی همواره نفت را در محاسبات سیاست خاورمیانه­ای خود لحاظ کرده­اند، اما این موضوع کمتر در سیاست­های خارجی دولت­های عرب که نگرانی‌های کوته‌بینانه­ای دارند، مورد توجه قرار گرفتند.

سرانجام فصل هشتم با عنوان «نتیجه­گیری، چالش­های پیش رو و آینده منطقه» به بررسی چالش­های فراروی دولت‌های خاورمیانه در آینده و چشم­انداز منطقه می­پردازد و در این فصل تلاش می‌شود موضوعات مهم آینده منطقی بررسی شود.

کتاب 215 صفحه‌ای «خاورمیانه نو (نظریه و عمل)» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 3300 تومان از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر و روانه بازار شده است.