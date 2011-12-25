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۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

کریمی:

نمایشگاه های کتاب فرهنگ کتابخوانی را گسترش می دهد

نمایشگاه های کتاب فرهنگ کتابخوانی را گسترش می دهد

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار گرگان در خصوص برگزاری ششمین نمایشگاه کتاب گلستان عنوان کرد: نمایشگاه کتاب استانی از جمله کارهای فاخر است که موجب گشترش فرهنگ کتابخوانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح یکشنبه در بازدید از ین نمایشگاه افزود: باید در برپایی هر چه بهتر برگزار شدن و بالا رفتن کیفیت کتب مورد عرضه و حضور ناشران قوی و مطرح کشوری برای تاثیرگذاری نمایشگاه ها در بالا رفتن سرانه کتابخوانی مردم کوشا بود.

شهردار گرگان تصریح کرد: همه ساله شهرداری گرگان در حد توان و همچنین به لحاظ حجم وسیع ماموریت ها و وظایف محوله در هر چه بهتر برگزار شدن نمایشگاه کتاب همکاری و همراهی داشته و دارد.

شهردار گرگان گفت: در سالهای اخیر شهرداری ها نقش ویژه و خاصی در توسعه فرهنگ و فعالیت های فرهنگی داشته اند.
 
کریمی گفت: شهرداری ها حسب توان مالی و نیروی انسانی و کارشناسی به عنوان متولی اصلی امور شهر، باید در مسائل فرهنگی و هنری شهرها ورود کنند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه های عرضه کتاب و توسعه آن به استان ها و شهرها و همچنین کاهش هزینه تولید و نشر کتاب از راه های عمده و گسترش کتابخوانی است.
 
نمایشگاه کتاب گلستان که از دوشنبه هفته قبل آغاز شد، امروز به کار خو پایان می دهد.
کد مطلب 1492499

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