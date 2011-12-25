به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی در مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال گفت: آقای کفاشیان روزی که جامعه فوتبال آغوش خود را باز کرد و شما را به عنوان ریاست برگزید، این کار با یک نشست و برخاست صورت نگرفت. همه ما به شما احترام گذاشتیم چون در جامعه ورزش قابل احترام هستید.

وی افزود: اما شما در جامعه فوتبال فرد شناخته شده ای نیستید و جامعه فوتبال اعتماد به نفس خود را فدای حضور شما کرد. 4 سال از زمان حضور شما گذشت، اما نمی دانم چرا برخی می خواهند تا آخرین روزهای حضور شما اتفاقات نامبارکی بیفتد.

عابدینی با اعلام اینکه چرا می خواهید، اختیارات مجمع را در اختیار رئیس فدراسیون قرار دهیم، اظهار داشت: در کجای قوانین آمده که اختیارات و خرد جمعی را گرفته و در اختیار فرد قرار دهیم؟ اجازه دهید جایگاه اجرایی بودن خود را حفظ کرد و حرمت رئیس فدراسیون حفظ شود.

مدیرعامل باشگاه داماش با اعلام اینکه جزو پیرترین اعضا این مجمع است، خاطرنشان کرد: اعضای مجمع خردمندان فوتبال ایران هستند، آنها باید در خصوص مسائل مختلف فوتبال تصمیم گیری کنند و رئیس فدراسیون نیز موظف است که مصوبات مجمع را اجرا کند.

وی در این خصوص افزود: آقای کفاشیان باید بداند که فدراسیون فوتبال و مجمع این فدراسیون ملوک الطوایفی نیست. من نمی دانم که چرا آقای کفاشیان سنگ نفر بعد از خود را به سینه می زند، شما بگذارید نفر بعدی بیاید آنگاه ببینید ما چگونه برخورد می کنیم.

عابدینی با اشاره به اینکه من نمی دانم چرا کفایشان با مطرح کردن برخی مسائل می خواهد جو مجمع را ملتهب کند، تأکید کرد: من خوشحالم از اینکه وزارت ورزش و جوانان داریم نه به خاطر حضور شخص وزیر بلکه به دلیل اینکه قوانین حساب شده تر و قانونمندتر شده اند. ما باید احترام به جایگاه فدراسیون گذاشته و مطمئن باشیم که شلاق انتقاد مسیر را درست می کند.