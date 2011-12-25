نقد پذیری مانع شکاف بین هنرمندان می شود

شهرام خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، وجود محافل شعری را لازمه جامعه هنری دانست و گفت: محافل با حفظ فضای ادیبانه خود ضروریست با بار علمی و تفاخر بالا به کار خود ادامه دهند.

وی صمیمیت، صداقت و دوستی را لازمه رسیدن به اهداف محافل شعری عنوان و تاکید کرد: هنرمند شاعر به عنوان یک الگو در جامعه می بایست تحمل نظریات مختلف را در محافل مختلف داشته باشد و این درحالیست که به دلیل عدم وجود ظرفیت نقد پذیری در میان هنرمندان هر روزه شاهد تولید محافل مختلف از دل یک محفل هستیم و در میان هنرمندان شکاف ایجاد شده است.

خدایی اضافه کرد: حوزه هنری از جوانان به خاطر روحیات لطیف و استعدادهای بدیعشان استقبال کرده و بنا دارد در کنار برگزاری محافل شعر در ترغیب هنرمندان شاعر به سورایش و نشر آثار متعالی همت بگمارد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین ابراز امیدواری کرد که جلسات یک روز و یک شاعر نیز برای خوانش آثار هنرمندان استان و رونمایی کتب منتشر شده شعر در همین محافل شعری برگزار شود و حوزه هنری همگام با معرفی، کشف، جذب و حمایت هنرمندان بتواند در گسترش هنر متعالی و مبتنی بر آموزه های اسلام کوشا باشد.

گفتنی است، محفل شعر هر چهارشنبه ساعت 16 تا 18 در محل حوزه هنری برگزار می شود.

این جلسات برای عموم هنرمندان شعر و ادبیات آزاد بوده و علاقه مندان پس از ثبت نام می توانند حضور پیدا کنند.