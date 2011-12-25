ماشین آلات آسفالت در شهرستان قصرشیرین قدیمی و کهنه هستند

ابراهیم نظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری قصرشیرین برای مرمت و بهسازی بافت کاروانسرای شاه عباسی این شهر، پیشنهادهایی به ادارات مربوطه و فرهنگی قصرشیرین داده است.

شهردار قصرشیرین با اشاره به اینکه شهرستان قصرشیرین محل تردد زوار عتبات عالیات است، تاکید کرد: شهرستان قصرشیرین از قدیم الایام محل تردد و توقف زوار عتبات عالیات بوده است، لذا داشتن شهری با امکانات رفاهی نیاز اصلی قصرشیرین است.

نظری دریافت هرگونه عوارضی را از کسبه بازارچه سنتی این شهر منکر شد و افزود: تاکنون شهرداری قصرشیرین هیچ گونه مبلغی تحت عنوان عوارض از کسبه بازارچه سنتی قصرشیرین دریافت نکرده است.

شهردار قصرشیرین با اشاره به اینکه، نبود کارخانه آسفالت از مشکلات عمده این شهرستان در انجام امورعمرانی است، تاکید کرد: ماشین آلات فعلی آسفالت در شهرستان قصرشیرین بسیار قدیمی و کهنه هستند و نیاز به بهسازی و به روز شدن فوری دارند.

نظری در پایان با تاکید بر اینکه شهرداری ها وظیفه پاکیزه نگه داشتن سطح شهرها را بر عهده دارند، گفت: متاسفانه هنوز جمع آوری زباله در سطح شهر قصرشیرین به صورت سنتی جمع آوری می شود و هنوز این امر مهم مکانیزاسیون نشده است.