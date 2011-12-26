یک میلیارد و 760 میلیون تومان برای 33 نمایش!

به گزارش خبرنگار مهر، بحث بودجه و اختصاص آن در تئاتر ایران همواره موضوع و مبحثی بوده که هیچگاه به درستی درباره نحوه تخصیص و پرداخت آن شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته است. بارها و بارها و در مقاطع مختلف زمانی عنوان شده که بودجه‌ای به فعالیت‌های تئاتری اختصاص یافته اما اینکه این تخصیص چگونه بوده و بابت هر کدام از فعالیت‌ها چه میزان بودجه پرداخت شده همواره در هاله‌ای از ابهام بوده است.



سیدصادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر که از اردیبهشت‌ماه سال جاری فعالیت خود را در مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد، وعده‌های متعددی را در نشست رسانه‌ای خود مطرح کرد که یکی از آن‌ها افزایش بودجه مجموعه‌ تئاتر شهر و مستقل اداره شدن آن است. موسوی شامگاه شنبه سوم دی‌ماه در برنامه تلویزیونی "مجله تئاتر" یادآور شد که از ابتدای سال تا به امروز مبلغ یک میلیارد و 760 میلیون تومان به مجموعه تئاتر شهر اختصاص پیدا کرده است.



وی تأکید کرد که بودجه تئاتر شهر در سال 90 حدود 100 درصد افزایش پیدا کرده‌است. اینکه این بودجه یک میلیارد و 760 میلیون تومانی چگونه تقسیم و تخصیص شده‌ سؤالی است که پاسخگویی به آن شفاف‌سازی در روند پرداخت بودجه‌های نمایشی در سال جاری خواهد بود.



از ابتدای سال جاری و بعد از پایان اجراهایی که کار خود را از اسفندماه سال گذشته آغاز کرده بودند، آثار نمایشی جدیدی در مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفتند و این در حالی بود که هنوز سیدصادق موسوی به عنوان رئیس تئاتر شهر فعالیت خود را آغاز نکرده بود. صادقی از 21 اردیبهشت‌ماه به عنوان رئیس مجموعه تئاتر شهر معرفی شد.



نمایش "تا اشکستان" حمید حرا که اثری مناسبتی بود در ایام فاطمیه در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه رفت. نمایش‌های "بلوط‌های تلخ" شهرام کرمی در سالن قشقایی، "شن" کتایون حسین‌زاده در سالن سایه، "خانمچه و مهتابی" مسعود دلخواه در سالن چهارسو به صحنه رفتند. در ادامه نمایش‌های "بادها برای که می‌وزند" چیستا یثربی در سالن قشقایی، "جیره‌بندی پر خروس برای ..." علی نرگس‌نژاد در سالن چهارسو، "ماه‌زدگان" بهرام تشکر در سالن سایه و "سوکاریس" حیدرضا فلاحی در کارگاه نمایش اجرا شدند.



"روز سرباز" حسن باستانی، "می‌خواهم میوسوو را ملاقات کنم" محمود عزیزی، "مراسمی برای یک دوست" احمد ایرانی‌خواه، "خواجه نظام الملک" شکرخدا گودرزی، "ولپن" مهدی کوشکی، "سفیدبرفی و هفت کوتوله" نصیر ملکی‌جو، "مه‌آلود مثل یک شب، مثل روز" فرشاد منظوفی‌نیا، "ورود آقایان ممنوع" کتایون فیض‌مرندی، "زمستان 66" محمد یعقوبی، "فیل" بهناز نازی، "بعضی وقتها خوبه که آدم چشمهاشو ببنده" سیاوش تهمورث، "دیوار" فرهاد شریفی، "تراس" محمدرضا خاکی، "پیکره‌های بازیافته" و "اگر نرفته بودی" قطب‌الدین صادقی، "بهار و آدم‌برفی" ناصح کامکاری، "با پرهای نرم بر ماه پیشانی‌ات..." مریم معینی، "گفت امروز بینی..." زهره بهروزی‌نیا، "پاندورا 88"، "به آسمان نگاه کن" محمدمهدی خاتمی و "لابی" بیتا الهیان آثاری هستند که طی ماه‌ها و روزهای گذشته در تئاتر شهر به صحنه رفته‌اند.



در حال حاضر هم این مجموعه تئاتری پذیرای نمایش‌های "کشتار خاموش" نصراله قادری، "آفتاب از میلان طلوع می‌کند" آرش عباسی، "محسن یک رپرتوآر" علی‌اصغر دشتی و "مشروطه بانو" حسین کیانی در سالن‌های اصلی،‌ چهارسو، سایه و قشقایی تئاتر شهر به صحنه می‌روند.



با نگاهی به اسامی نمایش‌های اجرا شده در مجموعه تئاتر شهر از ابتدای سال 90 مشخص می‌شود که این مجموعه تئاتری میزبان 33 اثر نمایشی بوده و هست. البته در این میان آثاری در طی برگزاری جشنواره‌ بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی،‌ رپرتوآر تئاتر مقاومت و جشنواره تئاتر مقاومت نیز در تئاتر شهر به صحنه رفته‌اند که این مجموعه هیچ تعهد مالی نسبت به این اجراها نداشته است.



از طرف دیگر برخی نمایش‌های محیطی نیز در کافه تریای سالن‌ اصلی و چهارسوی تئاتر شهر اجرا شده و می‌شوند که این نمایش‌ها نیز هزینه‌های خود را از طریق فروش گیشه دریافت می‌کنند و 20 درصد از فروش خود را هم به مجموعه تئاتر شهر می‌پردازند.



همچنین طی دو ماه گذشته تعدادی از نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر که موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند، هنوز بخشی از بودجه خود را دریافت نکرده‌اند و این نکته‌ای است که سیدصادق موسوی نیز در برنامه تلویزیونی "مجله تئاتر" به آن اشاره کرد.

با این توضیحات و به گفته رئیس مجموعه تئاتر شهر مبلغ یک میلیارد و 760 میلیون تومان طی ماه‌های گذشته به این مجموعه تئاتری اختصاص پیدا کرده است که باید دید این بودجه چگونه در بین 33 اثر نمایشی که برخی از آن‌ها به تازگی اجرای خود را آغاز کرده‌اند و برخی از آن‌ها هنوز هم بخشی از بودجه خود را دریافت نکرده‌اند، تقسیم شده است.



نیاز است که مدیریت مجموعه تئاتر شهر در جهت شفاف‌سازی نحوه تخصیص این بودجه اعلام کند که هر کدام از نمایش‌های به صحنه رفته با چه مبلغی قرارداد منعقد کرده‌اند تا وضعیت تخصیص این بودجه میلیاردی مشخص شود. البته در اولویت بعد باید این نکته را بررسی کرد که هر کدام از این آثار تا چه میزان در جذب مخاطب موفق بودند که این امر از طریق ارائه آمار درست و شفاف فروش بلیت نمایش‌ها مجزا از بلیت‌های مهمان مشخص می‌شود.