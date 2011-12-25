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۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

صادقی خبر داد:

60 هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساختهای راه کشور تخصیص یافت

60 هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساختهای راه کشور تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: اعتبارات امسال وزارت راه برای توسعه زیرساختها 60 هزار میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در حاشیه مراسم فعالیت رسمی طرح راهداری زمستانه راه و ترابری گلستان افزود:  شرکت ساخت 18 هزار میلیارد ریال از این اعتبار را در اختیار دارد و سهم استان گلستان از این محل و علاوه بر اعتباراتی که از سایر معاونتها و منابع ملی در اختیار دارد، 600 میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: تلاش می شود قطعات آزادراه گرگان به خراسان شمالی و مشهد هر چه سریعتر ساخته شود.هم اینک برنامه ریزی برای تبدیل این بزرگراه به آزادراه و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری مناسب انجام شده است.

وی ادامه داد: این آزادراه به دلیل تردد مسافران و زائران امام رضا (ع) از بزرگترین راه های شریانی کشور محسوب می شود.

صادقی درباره بزرگراه گرگان - بجنورد نیز اینچنین گفت: فقط دو قطعه از این بزرگراه باقی مانده که امسال عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کشور از بزرگراههای زیادی برخوردار است، ادامه داد: لازمه ساخت آزادراه ها، مشارکت فعال بخش خصوصی است و وزارت راه نیز، آمادگی استقبال از سرمایه گذاران را برای تبدیل بزرگراه ها به آزادراه دارد.
 
وی متذکر شد: به دلیل حجم گسترده کار و محدودیت منابع مالی، همه ساله پیمانکاران، مطالباتی از وزارت راه داشته اند که وضعیت پرداخت این مطالبات در سال جاری، بیشتر و بهتر از سالهای دیگر است.
 
وی افزود: اکنون در حال پیگیری پرداخت بخش عمده مطالبات بویژه از طریق فروش اوراق مشارکت هستیم.
کد مطلب 1492628

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