دستگیری 83 اراذل و اوباش پایتخت/ انهدام باند 23 نفره تولید مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور با همکاری قوه قضائیه هر روز در 375 محله تهران به صورت متناوب با 27 جرم احصا شده برخورد می کنیم. به همین منظور از سحرگاه امروز طرح برخورد با اراذل و اوباش که اقدام به اوباش گری و ایجاد رعب و وحشت می کردند در سطح تهران برگزار شد و 83 نفر از سوی پلیس شنایسایی و در عملیات ویژه ای دستگیر شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه اکثر عملیات های پلیس موفقیت آمیز بوده است و با اطلاع رسانی هایی که مردم انجام می دهند می توانیم طرح های بیشتری را اجرا کنیم. از مردم می خواهیم که موارد را از طریق پلیس 110، کلانتری ها و پایگاههای پلیس های تخصصی اطلاع دهند چرا که پلیس بلافاصله موضوع را پیگیری می کند.

رئیس پلیس تهران از انهدام باند 23 نفره باند تولید و توزیع مواد مخدر در پایتخت خبر داد و افزود: همزمان با اجرای طرح اراذل و اوباش 23 نفر از اعضای باند تولید و توزیع مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند که به زودی در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرند.

ساجدی نیا با اشاره به اینکه در ماه گذشته سه طرح گسترده برخورد با اراذل و اوباش به اجرا درآمد تاکید کرد: علاوه بر طرح های بزرگ در سطح تهران هر روز به صورت موردی با اراذل و اوباش سطح محلات برخورد می کنیم. اجرای این طرح در دستور کار پلیس قرار دارد و تا زمانی که اراذل و اوباش در سطح محلات حضور داشته باشند با آنها برخورد می کنیم.

وی با اعلام اینکه اراذل و اوباش در سه سطح درجه بندی شده اند تصریح کرد: برخی از اراذل در گذشته نیز دستگیر شده بودند که پس از آزادی بار دیگر دست به اعمال مجرمانه خود زدند. در بررسی های پلیس مشخص شد بیشتر این افراد بیکارند و از تحصیلات پایینی برخوردارند که بار دیگر به سمت جرایم کشیده می شوند. باید مجموعه های اجتماعی در این بخش وارد شده و فعالیت کنند.

ساجدی نیا اظهار داشت: مقادیر زیادی مواد مخدر از متهمان و اعضای 23 نفره باند تولید و توزیع مواد مخدر کشف و ضبط شد.