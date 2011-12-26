عملیات احداث سد"چم شیر"نیمه فعال است/ چینیها بدقولی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز مطالعات احداث سد "چم شیر" در منطقه "چم شیر" در 25کیلومتری شهرستان گچساران به بیش از 16 سال می رسد و مطالعات احداث این سد از سال ‪ ۷۳آغاز شد و پنج سال به طول انجامید.

این سد با ارتفاع 155متر، طول تاج 580 متر و مخزنی به حجم یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب، بر روی رودخانه "زهره" در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است.

با احداث سد چم شیر علاوه بر تولید سالانه بیش از ‪ ۲۰۰مگاوات برق و تامین آب آشامیدنی بخشی از استانهای جنوبی، بیش از۱۱۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای فارس، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد آبیاری می‌شود.

همچنین کنترل سیلابها و بهبود کیفیت آب رودخانه زهره، امکان انتقال و فروش آب به کشورهای حوزه خلیج فارس، تامین آب شرب بخشی از مناطق جنوب کشور، تامین آب صنعت جنوب و ایجاد مکان تفریحیو توریستی از دیگر فواید اجرای این سد است.

مردم چهار استان در انتظار احداث سد

با این حال نه تنها گچسارانیها بلکه بخش زیادی از مردم استانهای جنوبی در انتظار احداث این سد هستند و دولت نیز در دو سفر استانی به کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر به مردم این استانها وعده داد با احداث این سد مشکل اشتغال جوانان این مناطق رفع می شود.

به گفته مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد این طرح حدود سه هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد.

آرش مصلح اعتبار اولیه این پروژه را 950 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 85 درصد این اعتبار از طریق سرمایه گذار خارجی و 15 درصد نیز از اعتبارات داخلی تامین خواهد شد.

براین اساس کشاورزان دشت 45 هزار هکتاری "لیراوی" بندر دیلم همچنان منتظرند که زمینهای حاصلخیز اما بی آب خود را به زیر کشت ببرند و جوانان گچسارانی هم که طبق آمار 15هزار نفر از آنها جویای کار هستند، برای اشتغال در پروژه اجرای این سد لحظه شماری می کنند.

با این حال پس از 11ماه از آغاز اجرای این طرح، روند اجرای آن رضایت کننده نیست و 200کارگر مشغول به کار در آن نیز هنوز حقوق دریافت نکرده اند.

عملیات احداث سد "چم شیر" کند است

فرماندار شهرستان گچساران به خبرنگار مهر گفت: اجرای این سد نزدیک به 11ماه است که آغاز شده و یک تونل را تمام کرده اما روند اجرایی آن کند است و با حداقل ظرفیت کار می کند.

سید اکبر علیزاده افزود: این سد بسیار مهم و استراتژیک است و بیش از 110هزار هکتار از اراضی زراعی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان و بوشهر را آبیاری می کند.

وی بیان کرد: همچنین این سد در آینده آب شرب میلیونها نفر را تامین و نیازهای آبی صنعت را نیز برآورده می کند.

علیزاده عنوان کرد: سدی که الان باید با دوهزار نیرو کار کند با 200 نفر مشغول به کار است و با این وضعیت تا 20 سال آینده هم به بهره برداری نمی رسد.

چینیها امروز و فردا می کنند

فرماندار گچساران گفت: مسئولان شرکت می گویند با یک شرکت چینی قرارداد فاینانس بسته ایم و مقدمات آن انجام شده اما چینیها امروز و فردا می کنند.

وی بیان داشت: اگر عملیات احداث این سد با تمام ظرفیت انجام شود، هم اشتغلزایی خوبی ایجاد می کند و هم سریعتر به بهره برداری می رسد.

علیزاده با ابراز نگرانی از روند اجرای این سد گفت: هشت ماه است که حقوق کارگران این پروژه پرداخت نشده است.

کارگران هشت ماه حقوق نگرفته اند

وی یادآور شد: کارگران این پروژه پس از سفر هیئت دولت دست از کار کشیدند که با قول مسئولان مبنی بر پرداخت حقوق عقب افتاده خود، دوباره بر سر کار بازگشتند.

فرماندار گچساران با بیان اینکه هشت ماه است کارگران را با خواهش نگه داشته ایم، افزود: کارگران با این حقوق زندگی می کنند و آنها هم مشکلاتی دارند و حتی قسطهای بانکی آنها عقب افتاده که برای برخی از آنها به بانک نامه نوشتم.

وی اظهار داشت: شرکت مجری این سد می گوید که پول نداریم حقوق بدهیم و این در حالی است که مجریان این پروژه باید پیش بینی هزینه های خود را بکنند.

علیزاده بیان داشت: سالیانه اعتباری برای این پروژه ها درنظر گرفته می شود و سال گذشته شش میلیارد تومان به این پروژه اعتبار داده شد.

بازدید هوایی وزیر نیرو از سد

وی همچنین گفت: در سفر هیئت دولت مشکلات سد را با وزیر نیرو مطرح کردم و وی کاملا در جریان مشکلات قرار دارد.

علیزاده با بیان اینکه وزیر نیرو با بالگرد از این پرژه بازدید کرد، گفت: چون مقدمات کار آماده نشده و دیر موقع بود، بالگرد نمی توانست بنشیند و براین اساس بازدید به صورت هوایی انجام شد.

با این حال جنوبیها و به خصوص مردم شهرستان گچساران که به رغم تولید یک چهارم نفت و گاز کشور همچنان دارای بیشترین نرخ بیکاری در استان هستند، در انتظارند تا با تسریع در اجرای این پروژه و بهره برداری از آن، مرهمی بر زخم های خود نهند و این همت و تدبیر مسئولین را می طلبد.