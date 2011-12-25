استقرار هزار و 400 مرکز عرضه فرآورده های دامی در البرز

دکتر سید اصغر برائی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از بحثهای ویژه و مهمی که بعد از شروع به کار اداره کل دامپزشکی استان البرز پیگیر آن بودیم، عرضه گوشت مرغ به صورت بسته بندی بود؛ همان کاری که در سایر استانها انجام می شود.
این مسئول در ادامه افزود: اشکال مرغ های غیر بستهبندی شده، مشخص نبودن تاریخ مصرف و کشتارگاه آنها بود و متأسفانه در حمل و نقل و جابجاییها، به علت نداشتن بستهبندی و عدم انجام اصول بهداشتی موجب آلودگی ثانویه میشد، که خوشبختانه بستهبندی مرغ از تمام این موارد جلوگیری میکند.
برائینژاد گفت: در این مدت مسائل نظارتی را نیز تشدید کردهایم و آمارهای معدومسازی فرآوردههای دامی که در ششماه نخست سال بالغ بر273هزار و 72 کیلوگرم بوده است گواه این ادعا است.
وی تصریح کرد: بستهبندی مرغهای کشتار روز در اکثر استانها انجام میگرفت و استان البرز جزو آخرین استانهایی بود که توانست این اقدام را انجام دهد.
ذبح دامها با رعایت اصول شرعی و بهداشتی انجام می گیرد
وی ضمن اشاره به حضور مأمورین بهداشتی و روحانیان ناظر بر مسائل شرعی در کشارگاهها تأکید کرد: برای ما حفظ سلامتی مردم بالاتر از هرچیز دیگر است چراکه وقتی مردم لاشه گوسفند ممهور شده به مهر دامپزشکی را میبینند از تمام جهات اطمینان حاصل میکنند که این محصول هم از نظر بهداشتی و هم از نظر شرعی نظارت شده است.
برائینژاد مراکز عرضه فرآوردههای دامی در استان را حدود هزار و 400 واحد ذکر کرد و گفت: این مراکز به صورت هفتگی تحت نظارت ناظران بخش خصوصی و دولتی قرار میگیرند.
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