دکتر سید اصغر برائی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از بحث⁯های ویژه و مهمی که بعد از شروع به کار اداره⁯ کل دامپزشکی استان البرز پیگیر آن بودیم، عرضه گوشت مرغ به صورت بسته بندی بود؛ همان کاری که در سایر استانها انجام می شود.



این مسئول در ادامه افزود: اشکال مرغ های غیر بسته⁯بندی شده، مشخص نبودن تاریخ مصرف و کشتارگاه آنها بود و متأسفانه در حمل و نقل و جابجایی⁯ها، به علت نداشتن بسته⁯⁯بندی و عدم انجام اصول بهداشتی موجب آلودگی ثانویه می⁯شد، که خوشبختانه بسته⁯بندی مرغ از تمام این موارد جلوگیری می⁯کند.



برائی⁯نژاد گفت: در این مدت مسائل نظارتی را نیز تشدید کرده⁯ایم و آمارهای معدوم⁯سازی فرآورده⁯های دامی که در شش⁯ماه نخست سال بالغ بر273هزار و 72 کیلوگرم بوده است گواه این ادعا است.

وی تصریح کرد: بسته⁯بندی مرغ⁯های کشتار روز در اکثر استانها انجام می⁯گرفت و استان البرز جزو آخرین استان⁯هایی بود که توانست این اقدام را انجام دهد.



ذبح دامها با رعایت اصول شرعی و بهداشتی انجام می گیرد



وی ضمن اشاره به حضور مأمورین بهداشتی و روحانیان ناظر بر مسائل شرعی در کشارگاه⁯ها تأکید کرد: برای ما حفظ سلامتی مردم بالاتر از هرچیز دیگر است چراکه وقتی مردم لاشه گوسفند ممهور شده به مهر دامپزشکی را می⁯بینند از تمام جهات اطمینان حاصل می⁯کنند که این محصول هم از نظر بهداشتی و هم از نظر شرعی نظارت شده است.



برائی⁯نژاد مراکز عرضه فرآورده⁯های دامی در استان را حدود هزار و 400 واحد ذکر کرد و گفت: این مراکز به صورت هفتگی تحت نظارت ناظران بخش خصوصی و دولتی قرار می⁯گیرند.