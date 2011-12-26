اخذ بهره مرکب در نظام بانکی/ بهمنی: اگر موردی یافتید، اعلام کنید

به گزارش خبرنگار مهر، نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی در برخی از محافل اقتصادی همواره مورد مناقشه بوده است و برخی از فعالان بخش خصوصی بر این اعتقاد هستند که محاسبه سود به صورت بهره مرکب صورت می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی اما این موضوع را رد می کند و می گوید: اصلا بهره مرکب نداریم، اگر موردی در این زمینه یافتید به ما مکتوب اعلام کنید تا آن را بازگردانیم.

محمود بهمنی همچنین در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بخشنامه های مربوطه در مورد جرایم تسهیلات بانکی اصلاح شده است، گفت: در گذشته اینچنین بود که در ابتدا جریمه، سود و پس از آن اصل تسهیلات بانکی که به بدهی های معوق تبدیل شده بود، دریافت می شد.

نحوه پرداخت جرایم بانکی

وی افزود: در مقطعی از زمان بانک مرکزی به نظام بانکی اعلام کرد که اگر فردی بدهی به بانک دارد به نسبت محاسبه شود. امروز جرایم از ابتدا کسر می شود، یعنی همان 6 درصد جرایم از ابتدا کسر می شود و بر این اساس کسر جریمه تا مدت 5 سال تقسیط می شود.

بهمنی با تاکید بر اینکه اگر اگر بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی اقدام کنند، از لیست مطالبات معوق خارج می شوند تا بتوانند تسهیلات جدید دریافت کنند، عنوان کرد: اما برخی ها تمایل ندارند که بدهی های بانکی خود را تعیین تکلیف کنند.

وی اضافه کرد: اگر بدهکار بانکی به بانک برای بازپرداخت بدهی مراجعه کرد اما بانک بدهی وی را تعیین تکلیف نکرد، می تواند به ما ( بانک مرکزی) مراجعه کنند، با تقسیط بدهی های بانکی بسیاری از مشکلات تولید برطرف می شود و بانک مرکزی دست بانکها را برای نحوه و زمان تقسیط بازپرداخت تسهیلات بازگذاشته است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تجدید تسهیلات بانکی از دیگر برنامه ها است و هیچگونه ممنوعیتی برای بانکها در این زمینه در نظر نگرفته ایم.

بهره ساده و مرکب نداریم

در این زمینه سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در گفتگو با مهر تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، بهره ساده و مرکب نداریم. بهره در قرارداد قرض مطرح است، این در حالی است که در بانکداری ما فقط یک نوع قرض داریم که آن هم قرض الحسنه است که هیچگونه بهره ای در آن اخذ نمی شود و تنها 4 درصد کارمزد دارد.

وی تصریح کرد: در سایر قراردادها بهره قرض ندارم، معاملات مانند اجاره، مشارکت، مضاربه و غیره شرعی است و بهره ساده و مرکب در آنها وجود ندارد و در آنها سود وجود دارد.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: خرید و فروش بر پایه اجاره است، در قرارداد مشارکت و مضاربه سهم برای از سود مد نظر است. یکی از تفاوت های بانکداری بدون ربا و ربوی در همین بود و نبود بهره است.