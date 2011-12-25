82 تخلف در 1300 بازرسی از واحدهای صنفی سرپل ذهاب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو گفت: یکی از وظایف دولت تأمین مایحتاج اساسی و عرضه آن بین مردم است و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که در شهرستان حکمفرماست باید فعالیت هایی در این زمینه صورت پذیرد و اعضا جلسه تنظیم بازار شهرستان باید وارد عمل شوند و سیاستها و برنامه هایی اتخاذ نمایند تا دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات به آسانی صورت پذیرد و بازار دچار نوسان نشود.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب افزود: باید با تعامل خوبی که بین ادارات شهرستانها وجود دارد، جلسات تنظیم بازار به صورت منظم برگزار شود که تا حد قابل قبولی تأثیراتی را نیز در بازار سرپل ذهاب داشته است.

پیرو گفت: نظارت دقیق و کنترل قیمت ها و برخورد با متخلفین اقتصادی در اولویت ستاد تنظیم بازار شهرستان سرپل ذهاب است.

فرماندار سرپل ذهاب در پایان افزود: در دو ماهه اخیر از 1300 مورد بازرسی از واحدهای صنفی 82 مورد تخلف و تشکیل پرونده بوده که از این مجموع 57 مورد گرانفروشی بوده که ارزش ریالی آن 60 میلیون ریال برآورد شده است.





