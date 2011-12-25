فعالیت مجدد اردوگاه "چشمه سفید" کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال منکرسی، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی متکدیان شهر کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، از امروز اقدامات لازم برای حذف متکدیان سطح شهر کرمانشاه، با شدت آغاز می شود.

معاون سیاسی و امینی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: فعالیت مجدد اردوگاه چشمه سفید با هدف غربالگری جمعیت متکدیان کرمانشاه آغاز شده است.

وی گفت: نمایندگان همه دستگاههای مرتبط موظفند ساعت 11 صبح هر روز برای بررسی وضعیت متکدیان جمع آوری شده به محل اردوگاه چشمه سفید مراجعه کنند.

منکرسی در پایان با اشاره به نقش رسانه ها در فرهنگی سازی درباره متکدیان، افزود: رسانه ها و نهادهای فرهنگی و حمایتی با حداکثر توان و نهایت دلسوزی تلاش کنند حتی الامکان ضمن حذف همیشگی پدیده تکدی گری سر و سامان حداقلی زندگی متکدیان غیرحرفه ای را مدنظر داشته باشند.

